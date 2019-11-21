Более ста нелегальных мигрантов из Сирии на лодке добрались до Кипра

Береговая охрана Кипра обнаружила в шести милях от мыса Греко (юго-восточная оконечность острова) лодку, в которой находились 122 нелегальных мигранта из Сирии. Их пересадили на надувные плавсредства и доставили в рыбацкий приют Golden Coast (курорт Протарас).

Уже на берегу выяснилось, что в поисках лучшей жизни в морское путешествие отправились целые семьи, в том числе маленькие дети. Лодка с сирийскими беженцами прибыла на Кипр в тот самый день, когда перед судом города Пафос предстали пятеро контрабандистов. Их обвиняют в торговле людьми и нелегальной переправке мигрантов, сообщает ТАСС.