Castle Residences: Посетите единственные апартаменты, которые находятся в море

Готовы к просмотру первые демонстрационные апартаменты в долгожданном комплексе Castle Residences на курорте Limassol Marina! Не упустите возможность посетить самый уникальный комплекс недвижимости во всем регионе, который расположен на частном острове, в центре отмеченной наградами марины для супер-яхт.

Оригинальный, окруженный со всех сторон водой и первый в своем роде на Кипре, комплекс Castle Residences представляет собой последнюю фазу успешной жилой недвижимости яхт-курорта, которая планируется к сдаче в эксплуатацию в сентябре 2020 года. Комплекс предлагает на выбор стильно оформленные апартаменты с двумя, тремя или четырьмя спальнями и дуплексы с крытыми террасами и открытыми верандами или солнечными площадками. Всего несколько шагов отделяет Castle Residences от гавани для супер-яхт и золотистого песчаного пляжа, до которого также можно легко доплыть. Роскошные объекты комплекса по настоящему уникальны, ведь это единственная недвижимость на Кипре, которая будет построена в море, открывая захватывающий воображение 360° вид на Средиземное море и живописный прибрежный город Лимассол.

Во время недавнего пресс-мероприятия, на котором были представлены первые демонстрационные апартаменты, представители прессы были приглашены на ознакомительную экскурсию по комплексу Castle Residences, чтобы узнать и почувствовать неповторимый образ жизни, которым наслаждаются владельцы и арендаторы недвижимости на курорте Limassol Marina. Приятная эксклюзивная экскурсия завершилась круизом вдоль побережья Лимасола на борту 88-футовой моторной яхты Allure бренда Princess Yacht, которую любезно предоставила компания Princess Yachts Cyprus.

Во время мероприятии для прессы, Генеральный Менеджер курорта, г-н Никифорос Пампакас, подчеркнул, что "эти эксклюзивные просторные апартаменты на курорте Limassol Marina, находящиеся на отдельном острове, куда ведет частный мост, разместились на лазурном фоне, в котором Средиземное море сливается с ясным голубым небом, олицетворяя собой элитный стиль жизни на море, всего в нескольких шагах от центра города. Первоклассные удобства и средства обслуживания, которые предлагаются жителям курорта, включают в себя общие бассейны, частную подземную парковку, кладовые помещения, круглосуточную службу охраны, услуги консьержа, аренды и управления недвижимостью, а также приоритетные места швартовки яхт рядом с жилыми резиденциями. Здесь также есть удобный доступ к отличным ресторанам на набережной, бутикам, магазинам, культурному центру, спа и фитнес-клубу яхт-курорта.

Castle Residences - это подлинная жемчужина курорта Limassol Marina, который недавно получил престижную награду "5 Gold Anchor Platinum Award", являющуюся высшим признанием для марин по всему миру, которые оказывают своим клиентам услуги наивысшего уровня качества. Limassol Marina - это только 5-я гавань для яхт в мире, которая была удостоена этого почетного признания. Новая награда поступила всего спустя год после того, как успешный яхт-курорт был отмечен Голубым Флагом.

Для того чтобы получить подробную информацию о комлексе Castle Residences или заказать личный тур по первым демонстрационным апартаментам, позвоните по телефону +357 25 020 020 или посетите www.limassolmarina.ru.

Материал предоставлен компанией Cybarco