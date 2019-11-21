Castle Residences: Посетите единственные апартаменты, которые находятся в море

Новости

В Петербурге мужчина получил ножевое ранение на станции метро 11:10
Брэда Питта заподозрили в романе с молодой актрисой-бисексуалкой 11:07
В Хабаровске супружеская пара погибла при пожаре 11:00
В ПСО "Казань" прошла проверка по делу о космодроме Восточный 10:52
В Приморье провели мастер-класс по игре Го 10:47
Лук, чеснок и сало: Чем разнообразили рацион сибирских военных 10:41
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела 10:36
Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке "Атлант" 10:23
Родные погибшего и пострадавших при ЧП в Приамурье получили выплаты 10:08
На рынке приграничного туризма наведут порядок 10:04
Во Владивостоке уволили ответственного за уборку снега 10:01
Во что Kia превратила кроссовер Seltos 10:01
Ученые впервые смогли погрузить человека в состояние анабиоза 09:55
Экс-министр транспорта Нижегородской области заключен под стражу 09:54
В Якутии при пожаре погибли женщина и ребенок 09:43
Брат Нурмагомедова может быть уволен из UFC в случае второго поражения 09:34
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени 09:33
Рестайлинговая Lada 4x4: новое фото салона 09:20
Видео: Раскрыта тайна гигантского скопления моржей на Ямале 09:14
В Приморье вынесли приговор офицеру по делу о смерти солдата-срочника 09:02
Власти США потребовали от университетов отчитаться о контактах с РФ 09:01
Нарушители ПДД в ближайшее время не смогут обжаловать штрафы онлайн 09:00
Правительство утвердило новые меры поддержки фармпромышленности 09:00
Почему россияне предпочитают отдыхать осенью в Беларуси 09:00
Генпрокурор лично изучит проблемы бизнеса 08:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
21.11.2019 10:30
Проект: Пресс-релизы

Castle Residences: Посетите единственные апартаменты, которые находятся в море

Готовы к просмотру первые демонстрационные апартаменты в долгожданном комплексе Castle Residences на курорте Limassol Marina! Не упустите возможность посетить самый уникальный комплекс недвижимости во всем регионе, который расположен на частном острове, в центре отмеченной наградами марины для супер-яхт.
Фото: Предоставлено компанией Cybarco Фото: Предоставлено компанией Cybarco
Фото: Предоставлено компанией Cybarco

Оригинальный, окруженный со всех сторон водой и первый в своем роде на Кипре, комплекс Castle Residences представляет собой последнюю фазу успешной жилой недвижимости яхт-курорта, которая планируется к сдаче в эксплуатацию в сентябре 2020 года. Комплекс предлагает на выбор стильно оформленные апартаменты с двумя, тремя или четырьмя спальнями и дуплексы с крытыми террасами и открытыми верандами или солнечными площадками. Всего несколько шагов отделяет Castle Residences от гавани для супер-яхт и золотистого песчаного пляжа, до которого также можно легко доплыть. Роскошные объекты комплекса по настоящему уникальны, ведь это единственная недвижимость на Кипре, которая будет построена в море, открывая захватывающий воображение 360° вид на Средиземное море и живописный прибрежный город Лимассол.

Во время недавнего пресс-мероприятия, на котором были представлены первые демонстрационные апартаменты, представители прессы были приглашены на ознакомительную экскурсию по комплексу Castle Residences, чтобы узнать и почувствовать неповторимый образ жизни, которым наслаждаются владельцы и арендаторы недвижимости на курорте Limassol Marina. Приятная эксклюзивная экскурсия завершилась круизом вдоль побережья Лимасола на борту 88-футовой моторной яхты Allure бренда Princess Yacht, которую любезно предоставила компания Princess Yachts Cyprus.

Во время мероприятии для прессы, Генеральный Менеджер курорта, г-н Никифорос Пампакас, подчеркнул, что "эти эксклюзивные просторные апартаменты на курорте Limassol Marina, находящиеся на отдельном острове, куда ведет частный мост, разместились на лазурном фоне, в котором Средиземное море сливается с ясным голубым небом, олицетворяя собой элитный стиль жизни на море, всего в нескольких шагах от центра города. Первоклассные удобства и средства обслуживания, которые предлагаются жителям курорта, включают в себя общие бассейны, частную подземную парковку, кладовые помещения, круглосуточную службу охраны, услуги консьержа, аренды и управления недвижимостью, а также приоритетные места швартовки яхт рядом с жилыми резиденциями. Здесь также есть удобный доступ к отличным ресторанам на набережной, бутикам, магазинам, культурному центру, спа и фитнес-клубу яхт-курорта.

Castle Residences - это подлинная жемчужина курорта Limassol Marina, который недавно получил престижную награду "5 Gold Anchor Platinum Award", являющуюся высшим признанием для марин по всему миру, которые оказывают своим клиентам услуги наивысшего уровня качества. Limassol Marina - это только 5-я гавань для яхт в мире, которая была удостоена этого почетного признания. Новая награда поступила всего спустя год после того, как успешный яхт-курорт был отмечен Голубым Флагом.

Для того чтобы получить подробную информацию о комлексе Castle Residences или заказать личный тур по первым демонстрационным апартаментам, позвоните по телефону +357 25 020 020 или посетите www.limassolmarina.ru.

Материал предоставлен компанией Cybarco

Компании Пресс-релизы компаний
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти
Генпрокурор лично изучит проблемы бизнеса
Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом
США пригрозили задержать запуск "Северного потока-2"
Павел Дуров призвал избавиться от WhatsApp