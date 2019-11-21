Двойная погребальная лодка викингов озадачила археологов

Обычные раскопки при строительстве автомагистрали привели норвежских археологов к уникальной находке. Они обнаружили две погребальные лодки викингов, вложенные одна в другую, причем разница между захоронениями составила порядка сотни лет.

Как сообщает Norwegian SciTech News, находка была сделана неподалеку от деревни Виньера в центральной части страны. Захоронение с видом на фьорд относится ко второй половине IX века. В 8-метровой погребальной лодке ученые обнаружили останки состоятельной женщины: сохранилась одежда, застегнутая двумя бронзовыми брошами в форме раковины и распятие в ирландском стиле, жемчужное ожерелье, ножницы, веретено.

Это захоронение не было бы признано уникальным, если бы не тот факт, что лодку с женщиной поместили в другую - погребенную веком ранее. В 9-метровой лодке были останки мужчины, по всей видимости - воина, поскольку вместе с ним было найдено характерное для того времени оружие. Останки викингов будут исследованы с помощью изотопного анализа

Какова связь между мужчиной и женщиной, археологи не знают. Но в том, что она есть, они не сомневаются, поскольку информация о том, кто захоронен в том или ином кургане, передавалась викингами из поколения в поколение. Предположительно, совместное захоронение могло служить знаком собственности на постройки в тех местах, поскольку никаких имущественных документов тогда не велось. Но находка по-настоящему уникальная: науке известно о случаях нескольких захоронений в одном кургане, однако вложенные друг в друга погребальные лодки обнаружены впервые.