Hubble нашел эпицентр самого мощного взрыва во Вселенной

Наблюдения космического телескопа Hubble позволили изучить природу гамма-всплеска GRB 190114C, который был зафиксирован в январе 2019 года целым рядом наземных телескопов и классифицирован как самый мощный сигнал в истории наблюдений.

Об открытии рассказывается на сайте исследовательской миссии. Гамма-всплески - это самые мощные взрывы во Вселенной. Они излучают большую часть своей энергии в гамма-лучах. Это излучение содержит гораздо больше энергии, чем свет, который человек может увидеть.

Гамма-всплеск GRB 190114C был очень ярким и длинным. Он стал самым мощным за всю историю наблюдений. Его энергия в триллион раз превысила энергию видимого света. Подсчитано даже, что всего за несколько секунд было излучено больше энергии, чем наше Солнце способно выработать за 10 миллиардов лет.

Обнаружить источник излучения при помощи наземных телескопов не удалось. И тогда к исследованию подключилась миссия космического телескопа Hubble. Полученные с его помощью данные позволили установить, что источник находился довольно далеко от нашей планеты.

"Наблюдения показали, что этот конкретный взрыв произошел в очень плотной среде, - сообщил один из авторов исследования Эндрю Леван из Университета Радбуда в Нидерландах. - Он произошел прямо в центре яркой галактики, расположенной на расстоянии пять миллиардов световых лет от Земли. Это было действительно необычное событие, поскольку оно сумело произвести исключительно мощное излучение".

Предыдущие наблюдения показали, что для достижения зафиксированной энергии материал должен быть испущен из коллапсирующей звезды со скоростью 99,999 процента скорости света. Затем этот материал прошел через газ, окружающий звезду, в результате чего был создан сам гамма-всплеск.

Данные телескопа Hubble показали, что гамма-всплеск GRB 190114C произошел в центральной "ядерной" части массивной галактики, которое характеризуется очень плотной средой. Она гораздо более плотная, чем те среды, в которых обычно фиксируются гамма-всплески. Вероятно, именно плотность окружающей среды имеет решающее значение для мощности излучаемой энергии.

"Ученые уже давно пытаются наблюдать очень высокоэнергетическое излучение от гамма-всплесков, - пояснил ведущий автор исследования Антонио де Угарте Постиго из Института астрофизики Андалусии в Испании. - Это новое наблюдение является жизненно важным шагом вперед в нашем понимании того, как материя ведет себя, когда она движется со скоростью 99,999 процента скорости света".

Полностью исследование можно найти в журнале Nature.