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Рубрика: Экономика

Мишустин: Самозанятые задекларировали доход 32,6 миллиарда рублей

Текст: Юлия Кривошапко
В качестве самозанятых в России зарегистрировалось уже 284 тысячи человек. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства в Москве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Общая сумма дохода достигла 32,6 миллиарда рублей. Сумма начисленного налога превысила один миллиард рублей.

Фото: istockphoto.com
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"Главная цель этого проекта - дать гражданам возможность легализовать свои отношения с государством, получить доступ к кредитованию и господдержке", - напомнил Мишустин.

Спецрежим, по его словам, пользуется популярностью. "Оценка мобильного приложения "Мой налог" в Google Play и App Store - 4,3-4,4. Это очень высокий балл", - отметил глава ФНС.

Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января этого года. Им могут пользоваться граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности, регистрируясь в специальном мобильном приложении. Ставка налога для работающих с физлицами не превышает 4%. Для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями она составляет 6%.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Пока спецрежим действует в четырех пилотных регионах страны - Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане, но с 1 января 2020 года его планируется ввести еще в 19 регионах.

В состав новых участников эксперимента войдут Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Башкирия.

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