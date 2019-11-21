Новости

В Киеве медики зафиксировали девять случаев малярии 00:31
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге 00:20
Жилой квартал Алеппо подвергся обстрелам боевиков 00:18
Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США 00:15
На Кубани найденная в выгребной яме девочка попала в реанимацию 20.11.2019
В РЖД рассказали, как будет выглядеть обновленный "Сапсан" 20.11.2019
Посольство РФ: Эстония в 2014 г отказалась от территориальных претензий 20.11.2019
Бельгийский футболист Де Брейне раскритиковал систему жеребьевки ЧЕ-2020 20.11.2019
Итальянский журнал сообщил о том, что Криштиану Роналду женился 20.11.2019
Собака четыре раза "диагностировала" рак у своей хозяйки 20.11.2019
В прямом эфире у Соловьева украинский эксперт ударил американца 20.11.2019
МВФ рекомендовал России инвестировать резервы в зарубежные активы 20.11.2019
Российскому участнику "Детского Евровидения" стало плохо в Польше 20.11.2019
Объяснена необучаемость некоторых людей математике 20.11.2019
В ООН призвали США прекратить практику невыдачи виз иностранным дипломатам 20.11.2019
Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа 20.11.2019
СМИ: Госсекретарь США Майк Помпео может покинуть свой пост 20.11.2019
Лучшим воспитателем России стал пермский педагог 20.11.2019
Путин отметил рост инвестиций в Дагестане 20.11.2019
Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты 20.11.2019
Вандалы вновь осквернили памятник маршалу Жукову в Харькове 20.11.2019
Путин призвал объединиться в защите христиан на Ближнем Востоке 20.11.2019
Где и как активировать "Тройку" для поездок по МЦД 20.11.2019
Козак указал сроки начала обсуждения проблемы Приднестровья 20.11.2019
Козак: Общие налоговые правила РФ и РБ снимут вопрос компенсации за маневр 20.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
21.11.2019 00:12
Рубрика: Общество

Многогранник для России

Текст: Оксана Бугрименко
Российская газета - Спецвыпуск № 263(8021)
Часовое искусство объединилось с современной культурой татуировки для разработки и создания специальной лимитированной серии для России - Hublot Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise.
Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise, лимитированная серия для России, на бирюзовом кожаном ремешке от Schedoni в тон циферблату. Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise, лимитированная серия для России, на бирюзовом кожаном ремешке от Schedoni в тон циферблату.
Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise, лимитированная серия для России, на бирюзовом кожаном ремешке от Schedoni в тон циферблату.

Эта новая женская модель будет доступна только в нашей стране, тираж ограничен 50 экземплярами. Все они предлагаются в оригинальном геометрическом подарочном футляре, обтянутом кожей. Татуировка как явление переосмысливается, чтобы войти в культуру истеблишмента.

Одна из важнейших стратегий часовой марки Hublot, регулярно приносящая ей успех, - производство выпускаемых ограниченным тиражом коллекций в сотрудничестве с современными художниками, спортсменами или музыкантами. Каждая такая серия всякий раз расширяет границы представлений о возможностях дизайна в часовом деле. Одной из самых неожиданных стала коллаборация Hublot с тату-студией Sang Bleu London и возглавляющим ее швейцарским тату-художником Максимом Плешиа-Буши. Начатое в 2016 году сотрудничество продолжилось в 2019-м - на выставке Baselworld была представлена модель Big Bang Sang Bleu II.

И вот новость ноября: выпуск модели Sang Bleu Steel Turquoise специально для России, ограниченным тиражом всего 50 экземпляров, в корпусе из стали с бриллиантами, с циферблатом цвета бирюзы. В европейских странах много веков подряд бирюзу воспринимали как талисман, привлекающий удачу. В восточных культурах бирюзовый цвет символизировал любовь, независимость, уверенность и творческий потенциал.

Запатентованная система One Click позволяет легко менять ремешки в соответствии со стилем или настроением.

Но не меньше цвета в этих часах важна форма: в моделях линии Sang Bleu проявился нестандартный подход к архитектуре корпуса и циферблата. Дело в том, что творческий почерк Максима Плешиа-Буши отличает любовь к геометрии и многоугольникам, которые легко переносятся машинным аппаратом не только на человеческую кожу, но и на любую другую поверхность. Специалисты Hublot на основе рисунков Плешиа-Буши создали для циферблата скелетонированные "колеса-октагоны", которые выполняют функции стрелок. Три таких многоугольника расположены один поверх другого, как пирамида: самый крупный одним из углов (белым, с покрытием Super-LumiNova) показывает часы, средний (тоже белым углом) - минуты, а самый верхний, малый, движется в темпе секундной стрелки. Таким образом, часы на фото показывают 10 часов 10 минут.

Геометрический рисунок продолжается на ушках корпуса и на ремешке. Ремешок, легко заменяемый благодаря системе One Click, выполнен известной итальянской маркой Schedoni из кожи бирюзового или белого цвета. Хотя эти часы изящного диаметра 39 мм кажутся скорее арт-объектом, чем прибором для измерения времени, они снабжены мануфактурным механизмом с автоподзаводом и имеют запас хода 50 часов.

За рамками тату

Максим Плешиа-Буши:

Особенностью Sang Bleu и Hublot является принцип fusion, способность "наводить мосты" между материалами, технологиями и культурами. Как любитель часов, я всегда мечтал о таком сотрудничестве.

Фото: Hublot
Кожа, металл и французская каллиграфия: новые серии Hublot в соавторстве с Berluti

Там, откуда я родом - а я из Швейцарии, - татуировки практически не существовало, на людях вокруг меня не было татуировок, но я видел их по телевизору, на музыкантах. За последние пять лет татуировка стала намного более распространенной, так что даже люди, которые не связаны с этой культурой, тоже интересуются происходящим.

Я учился графическому дизайну, жил в среде, где многие вещи графичны - из-за протестантской культуры. Абстракция мне очень важна. Я начал заниматься татуировкой довольно поздно. До этого я был графическим дизайнером, работал в направлении искусства. Я не думаю, что татуировка - это искусство, но мои проекты - это прежде всего художественные проекты, а татуировка - одна из художественных техник.

Конечно же, сейчас есть тренд на татуировки - это круто, и это нравится дизайнерам и фэшн-дизайнерам, это важная вещь, которая происходит в культурной эволюции сегодня. Сегодня татуировка может быть чем угодно - и украшением в том числе.

Общество Ежедневник Стиль жизни
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала
Для водителей могут ввести внеочередной медосмотр
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни