Часовое искусство объединилось с современной культурой татуировки для разработки и создания специальной лимитированной серии для России - Hublot Big Bang One Click Sang Bleu Steel Turquoise.

Эта новая женская модель будет доступна только в нашей стране, тираж ограничен 50 экземплярами. Все они предлагаются в оригинальном геометрическом подарочном футляре, обтянутом кожей. Татуировка как явление переосмысливается, чтобы войти в культуру истеблишмента.

Одна из важнейших стратегий часовой марки Hublot, регулярно приносящая ей успех, - производство выпускаемых ограниченным тиражом коллекций в сотрудничестве с современными художниками, спортсменами или музыкантами. Каждая такая серия всякий раз расширяет границы представлений о возможностях дизайна в часовом деле. Одной из самых неожиданных стала коллаборация Hublot с тату-студией Sang Bleu London и возглавляющим ее швейцарским тату-художником Максимом Плешиа-Буши. Начатое в 2016 году сотрудничество продолжилось в 2019-м - на выставке Baselworld была представлена модель Big Bang Sang Bleu II.

И вот новость ноября: выпуск модели Sang Bleu Steel Turquoise специально для России, ограниченным тиражом всего 50 экземпляров, в корпусе из стали с бриллиантами, с циферблатом цвета бирюзы. В европейских странах много веков подряд бирюзу воспринимали как талисман, привлекающий удачу. В восточных культурах бирюзовый цвет символизировал любовь, независимость, уверенность и творческий потенциал.

Запатентованная система One Click позволяет легко менять ремешки в соответствии со стилем или настроением.

Но не меньше цвета в этих часах важна форма: в моделях линии Sang Bleu проявился нестандартный подход к архитектуре корпуса и циферблата. Дело в том, что творческий почерк Максима Плешиа-Буши отличает любовь к геометрии и многоугольникам, которые легко переносятся машинным аппаратом не только на человеческую кожу, но и на любую другую поверхность. Специалисты Hublot на основе рисунков Плешиа-Буши создали для циферблата скелетонированные "колеса-октагоны", которые выполняют функции стрелок. Три таких многоугольника расположены один поверх другого, как пирамида: самый крупный одним из углов (белым, с покрытием Super-LumiNova) показывает часы, средний (тоже белым углом) - минуты, а самый верхний, малый, движется в темпе секундной стрелки. Таким образом, часы на фото показывают 10 часов 10 минут.

Геометрический рисунок продолжается на ушках корпуса и на ремешке. Ремешок, легко заменяемый благодаря системе One Click, выполнен известной итальянской маркой Schedoni из кожи бирюзового или белого цвета. Хотя эти часы изящного диаметра 39 мм кажутся скорее арт-объектом, чем прибором для измерения времени, они снабжены мануфактурным механизмом с автоподзаводом и имеют запас хода 50 часов.

За рамками тату

Максим Плешиа-Буши:

Особенностью Sang Bleu и Hublot является принцип fusion, способность "наводить мосты" между материалами, технологиями и культурами. Как любитель часов, я всегда мечтал о таком сотрудничестве.

Там, откуда я родом - а я из Швейцарии, - татуировки практически не существовало, на людях вокруг меня не было татуировок, но я видел их по телевизору, на музыкантах. За последние пять лет татуировка стала намного более распространенной, так что даже люди, которые не связаны с этой культурой, тоже интересуются происходящим.

Я учился графическому дизайну, жил в среде, где многие вещи графичны - из-за протестантской культуры. Абстракция мне очень важна. Я начал заниматься татуировкой довольно поздно. До этого я был графическим дизайнером, работал в направлении искусства. Я не думаю, что татуировка - это искусство, но мои проекты - это прежде всего художественные проекты, а татуировка - одна из художественных техник.

Конечно же, сейчас есть тренд на татуировки - это круто, и это нравится дизайнерам и фэшн-дизайнерам, это важная вещь, которая происходит в культурной эволюции сегодня. Сегодня татуировка может быть чем угодно - и украшением в том числе.