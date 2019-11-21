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В честь 50-летнего юбилея "бондианы" Omega выпустила новые "часы агента 007" - Omega Seamaster Diver 300M в стальном корпусе диаметром 42 мм, с элементами дизайна в стиле фильмов о Джеймсе Бонде и множеством секретных деталей.
Omega Seamaster Diver 300M "James Bond" Limited Edition, юбилейная коллекция секретного агента. Omega Seamaster Diver 300M "James Bond" Limited Edition, юбилейная коллекция секретного агента.
Omega Seamaster Diver 300M "James Bond" Limited Edition, юбилейная коллекция секретного агента.

Выпуск часов приурочен к дате выхода картины "На секретной службе Ее Величества", вышедшей в прокат в 1969 году. Тираж серии ограничен: 7007 экземпляров. Номер каждого из них выгравирован на золотой пластинке на боку корпуса.

"Эти часы не похожи на другие, они элегантны, полны сюрпризов и благодаря многочисленным элементам дизайна в стиле фильмов об Агенте 007 станут, без сомнения, одной из самых популярных моделей среди коллекционеров и поклонников Бонда", - считает президент и исполнительный директор компании Omega Рейнальд Эшлиманн.
Omega создала серию украшений для тех, кто разделяет страсть к морю

Керамический циферблат с черным PVD-покрытием украшен спиральной гравировкой, напоминающей нарезы в стволе пистолета. Основание стрелок в центре сделано в виде капсюля пули калибра 9 мм. Сами стрелки и индексы выполнены из золота, в том числе индекс на 12 часах в виде фамильного герба семьи Бондов.

7-го числа каждого месяца в окошке с датой появляется цифра "7", выполненная тем же шрифтом, что и логотип "007". На отметке "10 часов", словно секретная подпись, скрывается цифра "50" - она становится видимой только в темноте благодаря подсветке Super-LumiNova.

Базой для новинки послужила стальная версия водонепроницаемых до 300 метров дайверских часов с гелиевым клапаном (у отметки "10 часов"), впервые представленная в прошлом году. Шкала для установки предельного времени погружения на вращающемся керамическом безеле нанесена белой эмалью.

Новые часы Omega Seamaster - дань уважения одному из самых узнаваемых киноперсонажей

Часы обладают сертификатом Master Chronometer (METAS) и снабжены автоматическим мануфактурным калибром Omega 8800, детали которого видны сквозь заднюю крышку из сапфирового стекла, также украшенную черно-золотым фамильным гербом Бондов.

Модель презентуется в черном футляре со спиралевидным рисунком, повторяющим нарезы внутри ствола, и кнопками в виде капсюля пули. В футляре хранится мягкий дорожный чехол, сменный стальной браслет и специальный инструмент для его замены.

Хотя справедливости ради нужно заметить, что на руке Джеймса Бонда образца 1969 года были совсем другие часы, время последующей жизни супергероя отсчитывала именно Omega. В 1995 году на экраны вышел фильм "Золотой глаз", где зрители впервые увидели агента с часами Seamaster Diver 300M на руке. И с тех пор мануфактура неразрывно связана с "бондианой" уже почти четверть века. По всей видимости, их секретное сотрудничество будет иметь продолжение.

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