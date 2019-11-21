В честь 50-летнего юбилея "бондианы" Omega выпустила новые "часы агента 007" - Omega Seamaster Diver 300M в стальном корпусе диаметром 42 мм, с элементами дизайна в стиле фильмов о Джеймсе Бонде и множеством секретных деталей.

Выпуск часов приурочен к дате выхода картины "На секретной службе Ее Величества", вышедшей в прокат в 1969 году. Тираж серии ограничен: 7007 экземпляров. Номер каждого из них выгравирован на золотой пластинке на боку корпуса.

"Эти часы не похожи на другие, они элегантны, полны сюрпризов и благодаря многочисленным элементам дизайна в стиле фильмов об Агенте 007 станут, без сомнения, одной из самых популярных моделей среди коллекционеров и поклонников Бонда", - считает президент и исполнительный директор компании Omega Рейнальд Эшлиманн.

Керамический циферблат с черным PVD-покрытием украшен спиральной гравировкой, напоминающей нарезы в стволе пистолета. Основание стрелок в центре сделано в виде капсюля пули калибра 9 мм. Сами стрелки и индексы выполнены из золота, в том числе индекс на 12 часах в виде фамильного герба семьи Бондов.

7-го числа каждого месяца в окошке с датой появляется цифра "7", выполненная тем же шрифтом, что и логотип "007". На отметке "10 часов", словно секретная подпись, скрывается цифра "50" - она становится видимой только в темноте благодаря подсветке Super-LumiNova.

Базой для новинки послужила стальная версия водонепроницаемых до 300 метров дайверских часов с гелиевым клапаном (у отметки "10 часов"), впервые представленная в прошлом году. Шкала для установки предельного времени погружения на вращающемся керамическом безеле нанесена белой эмалью.

Новые часы Omega Seamaster - дань уважения одному из самых узнаваемых киноперсонажей

Часы обладают сертификатом Master Chronometer (METAS) и снабжены автоматическим мануфактурным калибром Omega 8800, детали которого видны сквозь заднюю крышку из сапфирового стекла, также украшенную черно-золотым фамильным гербом Бондов.

Модель презентуется в черном футляре со спиралевидным рисунком, повторяющим нарезы внутри ствола, и кнопками в виде капсюля пули. В футляре хранится мягкий дорожный чехол, сменный стальной браслет и специальный инструмент для его замены.

Хотя справедливости ради нужно заметить, что на руке Джеймса Бонда образца 1969 года были совсем другие часы, время последующей жизни супергероя отсчитывала именно Omega. В 1995 году на экраны вышел фильм "Золотой глаз", где зрители впервые увидели агента с часами Seamaster Diver 300M на руке. И с тех пор мануфактура неразрывно связана с "бондианой" уже почти четверть века. По всей видимости, их секретное сотрудничество будет иметь продолжение.