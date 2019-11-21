Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США

В Вашингтоне продолжается процедура утверждения первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в Москве. Сегодня его кандидатуру поддержали в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам, передает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Джеймса Риша.

Напомним, что 17 октября кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул президент страны Дональд Трамп, а утверждение в этой должности произойдет после поддержки кандидатуры Сенатом в полном составе.

Ранее послом США в Москве, напомним, был Джон Хантсман, чьи полномочия истекли 3 октября.