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Рубрика: В мире

Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США

В Вашингтоне продолжается процедура утверждения первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в Москве. Сегодня его кандидатуру поддержали в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам, передает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Джеймса Риша.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Напомним, что 17 октября кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул президент страны Дональд Трамп, а утверждение в этой должности произойдет после поддержки кандидатуры Сенатом в полном составе.

Ранее послом США в Москве, напомним, был Джон Хантсман, чьи полномочия истекли 3 октября.

В мире США Россия и США
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