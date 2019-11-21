Когда зажгутся елочные гирлянды в Беловежской пуще

От призывного стука посоха Деда Мороза раньше всех зажгутся в этом году новогодние огни на главной зимней белорусской красавице в Беловежской пуще. Уже через две недели вспыхнут гирлянды среди заснеженных вершин сказочного урочища, куда 7 декабря приедут Снегурочка и дочери Деда Мороза: Вьюга и Стужа, чтобы совместно водить хороводы и творить чудеса для детей и взрослых.

"В моем поместье полным ходом идет подготовка к Новому году, вскоре приближение праздника будет еще более ощутимым. В предновогодние дни поток гостей увеличивается в разы. За год у нас бывает около 150 тысяч посетителей, примерно половина из них приезжают в декабре-январе", - поделился с БЕЛТА добродушный бородач.

Одним из ярких событий, кроме церемонии зажжения новогодних огней, обещает стать в его резиденции фестивали "Цяпло зімовай казкі" и "Огни Зимы", парад-алле и даже флешмоб Дедов Морозов. А местные затейники обещают удивить гостей визуализацией чудес зимнего волшебника.

Рядом с мешками для подарков увеличивается в деревянном дворце и число еще не прочитанных писем. Каждый день, признался гостеприимный хозяин зимних торжеств, их количество растет в геометрической прогрессии. Пишут не только белорусы, охотно отправляют весточку друзья из Союзного государства и из далеких заморских стран.

Желания у авторов посланий самые разные. Дети, например, просят в подарок, как правило, игрушки или гаджеты. Правда, "есть и те, кто обращается за помощью. Ведь Дед Мороз для них - одна из инстанций в решении проблем трудной жизненной ситуации", - рассказал хозяин сказочного поместья. И добавил, что старается прочесть каждое письмо, а вот написать всем сразу не получается: времени не хватает. Но никто не остается без ответа, если на конверте правильно указан обратный адрес.

Память у гостеприимного хозяина достойна восхищения. Он отлично помнит свой первый примем гостей в декабре 2003 года и даже ведет свою сказочную бухгалтерию, в которой значится, что вместе с верными помощницами принимал в Беларуси за эти годы свыше 1,5 млн туристов более чем из 100 стран мира.

Кстати

Правда, специальный экспресс из белорусской столицы в поместье Деда Мороза начнет курсировать с 13 декабря, уточняется на сайте Белорусской железной дороги. А всего в текущем году планируется организовать восемь туристических поездов. Праздничный поезд будет доставлять туристов в Беловежскую пущу также 20, 24 и 27 декабря и 2, 4, 6, 11 января.

Новогодний состав будет отправляться в поместье Деда Мороза со станции Минск-Пассажирский в 21.57 и прибывать в Брест в 07.50 следующего дня, откуда туристов доставят к месту торжеств на комфортабельных автобусах.

В программу тура также входит знакомство с музеем природы, прогулка вдоль вольеров с животными и угощение блинами с чаем на пущанских травах.

Обратно в Минск из Бреста поезд будет отправляться в 17.28 и прибывать в столицу в 22.18.