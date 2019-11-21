Лукашенко предложил партнерам из ОАЭ реализовывать совместные проекты

Заинтересованность участия инвесторов из ОАЭ в реальном секторе экономики страны выразил 21 ноября Александр Лукашенко на встрече с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром, с которым во время недавнего визита в Абу-Даби президент РБ уже обсуждал перспективы сотрудничества.

По мнению белорусского руководителя, слова которого приводит его пресс-служба, двусторонние деловые связи могли стать хорошим сигналом для мирового сообщества и подтвердили бы наличие в Беларуси хороших условий для работы инвесторов. Какие именно проекты намерена реализовывать арабская компания в РБ, уже обсуждалось за закрытыми дверями, пояснили источники в администрации Лукашенко.

Кстати, президент перед этим дал понять, что ему понравились некоторые идеи руководства ОАЭ. Он также попросил передать наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, а также правителю эмирата Дубай шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму слова благодарности за все, что было сделано для главы Беларуси во время недавнего пребывания в Эмиратах.

Мухаммед Али аль-Аббар, как известно, является совладельцем крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды и ряда других. Его бизнес присутствует более чем в 50 странах мира, а собственный капитал оценивается в $4,6 млрд. Кроме того, он является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам руководителей Абу-Даби и Дубая.

Что касается Emaar Properties, то эта компания считается одной из крупнейших в мире в области строительства, которая присутствует на рынках свыше 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. На 2018 год капитализация Emaar Properties приблизилась к $10 млрд, констатируют экономические аналитики.