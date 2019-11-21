В московском ГУМе, на первом этаже престижной первой линии, появился новый бутик Jaeger-LeCoultre.

Это уже второй российский магазин марки и, в отличие от первого в Столешниковом переулке, он открыт совместно с компанией Bosco di Ciliegi. Здесь можно будет купить часы из всех коллекций - Reverso, Rendez-Vous, Master, Geophysic, а также знаменитые ювелирные модели швейцарской мануфактуры, которая принадлежит к одним из великих часовых домов.

Мужские и женские механические часы, модели с открытым механизмом, с автоподзаводом, с запасом хода, с вечным календарем, с индикатором фаз луны, с минутным репетиром, со вторым часовым поясом, турбийоны, ультратонкие, квадратные, круглые, золотые, из розового золота, стальные или усыпанные бриллиантами - в новом бутике представлен весь ассортимент Jaeger-LeCoultre.

После выпущенных к SIHH-2019 моделей Dazzling Rendez-Vous Night & Day и Dazzling Rendez-Vous Moon у компании появилась новая модель, на этот раз в красном цвете - Dazzling Rendez-Vous Red. На ее циферблате представлена знаковая для Jaeger-LeCoultre функция индикации дня и ночи.

Корпус часов обрамлен рубинами, установленными с помощью крапановой закрепки. Это одна из самых сложных ювелирных техник, позволяющая максимально раскрыть красоту каждого камня, поскольку тончайшие лапки-крапаны не препятствуют проникновению света внутрь рубинов. Камни кажутся словно плывущими в воздухе, и их сияние многократно усиливается. На безеле, ушках и даже на заводной коронке - бриллианты. Циферблат выполнен из серебристо-белого перламутра, который напоминает бледно сияющую луну - этот фон очень соответствует индикатору дня и ночи. В окошке на "6 часах" месяц и солнце сменяют друг друга.

Историческое звучание

Почти двухвековой опыт Jaeger-LeCoultre помогает этой мануфактуре оставаться одним из лидеров в производстве сложных часовых механизмов, в том числе часов с боем. Это единственный в мире часовой дом, в активе которого насчитывается более 200 калибров со звуковыми модулями. Часы Master Grande Tradition Repetition Minutes Perpetuelle оснащены инновационным звуковым модулем, который вдохновлен богатством звучания старинных карманных часов. Другая особенность этой модели - интуитивный вечный календарь. При наличии таких функций корпус отличается компактными размерами: его диаметр всего 43 мм при толщине 13,72 мм.