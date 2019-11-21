Очередная колонна МЧС РФ с гумпомощью для детей отправилась в Донбасс

Автоколонна МЧС России с гуманитарным грузом для детей покинула Донской спасательный центр в Ростовской области и отправилась в Донецкую и Луганскую области. Автомобили доставят более 370 тонн детских продуктовых наборов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства, пишет РИА Новости. Грузовики МЧС проследуют к госгранице на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Напомним, что предыдущая партия гуманитарной помощи была доставлена в Донецкую и Луганскую области 14 ноября. Местным жителям доставили 580 тонн грузов, в основном детское питание.

МЧС России занимается доставкой гуманитарных грузов на юго-восток Украины уже шестой год. С 2014 года 91 автоколонна доставила более 82 тысяч тонн гумпомощи.