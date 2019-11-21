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Павел Дуров призвал избавиться от WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
21.11.2019,  
00:23
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за обнаруженной в нем несколько дней назад серьезной уязвимости . Она позволяет взламывать мобильное устройство, отправив жертве вредоносный файл в формате MP4.

"В мае я предсказал, что в WhatsApp будут обнаруживаться бэкдоры, и серьезные проблемы в безопасности начнут следовать одна за другой. На этой неделе был найден новый "черный ход". Как и предыдущий, он сделал все данные на вашем смартфоне уязвимыми для хакеров и госучреждений. Все, что было нужно - отправить вам видео", - написал Дуров.

Он отметил, что мессенджер, которым владеет Facebook, "используется в качестве троянского коня для слежки за фотографиями и сообщениями, не относящимися к WhatsApp".

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Несмотря на то, что разработчики мессенджера утверждают, будто бы уязвимость не была использована хакерами, "дыра" такого масштаба обязательно найдет применение, уверен бизнесмен.

"Если вы не хотите, чтобы ваши фотографии и сообщения стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp с телефона", - уверен Павел Дуров.

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