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21.11.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Перед Новым годом рубль могут отправить в "красную зону"

Текст: Георгий Панин
Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты":
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

- В ноябре рубль взял передышку в росте. С начала месяца он подешевел к доллару на 0,47 процента, а к евро - на 0,3 процента. Одновременно цена нефти Brent понизилась на 2,2 процента. На валютном рынке не только в России, но и во многих развивающихся странах с начала ноября ощущается неопределенность и повышенная волатильность.

Фото: iStock
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До начала зимы актуальной будет тема взаимоотношений США и Китая. А также вопрос о том, будет ли до конца этого года подписан хотя бы первый этап торговой сделки двух великих держав?

Вопрос этот очень неоднозначный, ситуация пока выглядит неустойчивой. И любой чрезмерно эмоциональный пост Трампа в Twitter в отношении Китая может внушить мировым рынкам как безудержный оптимизм, так и пессимизм, способный перерасти в биржевую панику.

Обострение ситуации вокруг Гонконга и обсуждение в Конгрессе США закона о поддержке демократии в Гонконге может только осложнить торговые переговоры двух стран. Так что до конца ноября риск срыва торговой сделки Китая и США будет нависать над мировыми рынками, в том числе, и над рублем, настоящим "дамокловым мечом".

Значительное влияние на рынок могут оказать заявления руководства ФРС США. Вопрос о дальнейшем снижении процентной ставки в этом году пока остается открытым.

Фото: Photoxpress
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В Федрезерве делают намеки, что регулятор может красиво завершить 2019 год и снизить процентную ставку на последнем, декабрьском, заседании. Однако если такие оптимистичные настроения не подтвердятся и даже будут опровергнуты, доллар может вырасти, а валюты развивающихся стран, наоборот, уйти в "красную зону".

На исходе в общем-то успешной для российского финансового рынка осени мы ожидаем доллар в коридоре 63,2-64,5 рубля, евро в диапазоне 70-71 рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля
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