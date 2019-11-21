Правительство утвердило новые меры поддержки фармпромышленности

Правительство утвердило отраслевые механизмы поддержки внедрения передовых технологий, имеющих критическое значение для фармацевтической и медицинской промышленности страны.

Они начнут работать с 2020 года по госпрограмме "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности".

"Новые правила предусматривают финансовое обеспечение (т.е. авансовый механизм предоставления субсидий) затрат производителей на реализацию проектов начиная со стадии НИОКР и проведения клинических исследований и испытаний до внедрения разработки в промышленное производство. Мы ожидаем, что результатом новых мер поддержки станет для российских организаций - широкий и прозрачный доступ к инструментам государственной поддержки, для государства - увеличение результативности выделяемых бюджетных средств за счет предложения со стороны организаций лучших условий реализации проектов", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Получатели субсидии будут определяться в рамках конкурсных процедур по каждой критической технологии. В качестве основных индикаторов эффективности реализации проектов установлены показатель выручки от реализации продукции, созданной в рамках проекта и срок его реализации