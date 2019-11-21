Преподаватели британских вузов предупредили о масштабной забастовке

Профсоюз университетов и колледжей Великобритании сообщил о грядущей восьмидневной забастовке преподавателей.

Она начнется 25 ноября, если руководители учебных заведений не повысят зарплату сотрудникам. На работу не выйдут почти 43 тысячи преподавателей из 60 колледжей и университетов. Среди них и сотрудники Кембриджского и Оксфордского университетов.

Глава профсоюза Джо Грэди подчеркнула, что после Рождества и в январе не исключена вторая волна забастовок. У студентов возникнут проблемы со сдачей промежуточных экзаменов, пишет РИА Новости.