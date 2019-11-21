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21.11.2019 03:55
Рубрика: В мире

Преподаватели британских вузов предупредили о масштабной забастовке

Профсоюз университетов и колледжей Великобритании сообщил о грядущей восьмидневной забастовке преподавателей.

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Она начнется 25 ноября, если руководители учебных заведений не повысят зарплату сотрудникам. На работу не выйдут почти 43 тысячи преподавателей из 60 колледжей и университетов. Среди них и сотрудники Кембриджского и Оксфордского университетов.

Глава профсоюза Джо Грэди подчеркнула, что после Рождества и в январе не исключена вторая волна забастовок. У студентов возникнут проблемы со сдачей промежуточных экзаменов, пишет РИА Новости.

В мире Европа Великобритания
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