Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.

Уже через 27 минут первые пассажиры доедут до станции Тушино, где смогут пересесть на "Тушинскую" Таганско-Краснопресненской ветки метро, а через 44 минуты доберутся до "Дмитровской". Через 55 минут по расписанию площадь трех вокзалов, потом Курский вокзал и плавный "спуск" на юг через Царицыно и выход за пределы МКАД. Два часа в пути, и поезд ровно в 06:02 закончит маршрут, добравшись до Подольска и побывав на 38 станциях.

На территории столицы этот поезд разминется с другим первопроходцем, который начал движение на одну минуту позже, в 04:03, от Подольска в сторону Нахабино, куда прибудет в 06:05 через 2 часа и 2 минуты пути.

Вот-вот начнется движение поездов МЦД по первому диаметру (D-1). В 05:03 стартует электричка от Лобни до Одинцово. Через 42 минуты в 05:45 она прибудет на Савеловский вокзал, а через 1 час 28 минут доберется до Одинцово в 06:31, сделав 28 остановок. Точно также в Москве поезд разминется с движущейся ему навстречу первой "диаметральной" электричкой со стороны Одинцово, которая выйдет на линию в 05:11 и прибудет в Лобню через 1 час 27 минут в 06:38.