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21.11.2019 07:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Совсем дикие

Почему мы плохо зарабатываем на недревесных богатствах дальневосточной тайги
Текст: Ольга Журман, Владимир Таюрский, Евгения Шерешевская
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 263(8021)
Закон, поддерживающий развитие заготконтор, которые будут скупать у граждан дикоросы, Госдума планирует принять в трех чтениях в текущую сессию. Об этом заявил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Как подчеркнул парламентарий, сделать это надо до весны, чтобы люди уже в следующем сезоне могли воспользоваться новыми возможностями для заработка. Пока же правовое поле в этой отрасли весьма размыто, а сам процесс сбора и реализации даров тайги абсолютно неорганизован.

Не выросло

Весной 2019-го более десяти районных сельхозкооперативов учредили республиканский - "Дикоросы Якутии". Это было лучшее, что могли придумать инициаторы проекта. При такой форме организации не приходится ломать голову над тем, как наладить закупки ягод у населения. Через молокоприемные пункты, которые у кооперативов-учредителей есть в каждом селе. Поэтому планы строили серьезные: уже в первый год заготовить и реализовать 90 тонн брусники.

Объявили очень приличную закупочную цену - 150 рублей за килограмм. Народ откликнулся активно. Но выяснилось: ягоды-то в лесу негусто.

Фото: iStock
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- Из-за засухи урожай брусники в самых "ягодных" районах оказался слабеньким. Поэтому удалось заготовить лишь около 30 тонн, - сообщил "РГ" исполнительный директор кооператива Николай Иванов.
Наверное, сказалась не только засуха. Для себя-то люди набрали столько, сколько нужно. Но селяне еще не привыкли к тому, что на сборе дикоросов можно хорошо зарабатывать. По словам Николая Иванова, это преодолимо, и в последующем кооператив намерен закупать не только бруснику, но и другие ягоды.

По оценке минсельхоза РФ, запасы брусники в регионе превышают два миллиона тонн. А всего здесь растет 14 видов ягод, которые можно собирать в промышленных объемах. Планы соответствующие. В указе главы Якутии о стратегических направлениях развития сельского хозяйства поставлена задача нарастить производство продукции из дикорастущего сырья до восьми тысяч тонн в год - с ориентированием на экспорт.

Пока до этого далеко, хотя ввод дикоросов в экономику республики сдвигается с мертвой точки. Сельхозкооперативы и организации скупают у населения на переработку дикий лук, ягоды, лекарственные растения. На витринах магазинов можно найти сиропы, морс и варенья якутского производства. А одно из предприятий уже ищет выходы на внешние рынки с чайными купажами на основе местных трав.
При этом, как считает профессор-исследователь Северо-Восточного федерального университета Парасковья Гоголева, создание предприятий, ориентированных только на дикоросы, - занятие рискованное.

- Годы бывают разные. Один даст хороший урожай, а следующим летом в лесу будет пусто. Поэтому бизнесменам, наверное, нужно искать параллельно другие способы зарабатывания денег, - отмечает она.

Данных нет…

Узнать, в каком объеме заготавливают дикоросы в Сахалинской области, оказалось невозможно. В региональном министерстве лесного и охотничьего хозяйства такими сведениями не располагают. Хотя календарь сбора ягод и плодов, выросших в островных лесах, утверждается именно здесь.

Всего в расписании, разработанном лесниками в этом году, - 14 видов дикоросов: красника, брусника, черника, голубика, шишки кедрового стланика, клюква, рябина, шиповник, лимонник китайский и другие. Почти все перечисленное можно купить на рынках, хотя и стоят лесные дары весьма недешево. За литровую банку ягоды продавцы просят от 400 до 900 рублей в зависимости от вида и урожайности. На рыночных прилавках в сезон появляются также молодые побеги крапивы, папоротника, белокопытника и многое другое. Судя по тому, что торговцы круглый год предлагают готовые блюда из этих дикоросов, заготавливают их впрок.

В Приморье 90 процентов всего объема собранных дикоросов приходится на кедровый орех. Но в этом году был неурожай

Но составить представление о том, в каких количествах ежегодно собирают дары островной природы, не помогли и в министерстве торговли и продовольствия региона.

- Такая статистика у нас не формируется, но есть сведения о предприятиях, которые перерабатывают дикоросы, - ответила начальник отдела развития промышленности министерства Оксана Мельниченко.
Впрочем, сведений о зарегистрированных субъектах бизнеса, официально ведущих этот вид деятельности, оказалось немного. В Углегорском районе есть частный предприниматель, который занимается сбором и переработкой местных ягод и грибов. Кроме этого, здесь заготавливают еще и бурые водоросли. Ягоды перебирают, грибы сушат или солят и реализуют. Эту продукцию можно увидеть в сетевых магазинах области.

Также ягоды, заготовленные в Углегорском районе, закупают два сахалинских предприятия, производящих безалкогольные напитки - в Южно-Сахалинске и Корсакове. Из красники, клюквы, брусники готовят сиропы, часть которых продают, часть - используют для производства напитков.

Пережидаем сезон

Под дикоросами обычно понимают некультивируемые пищевые природные ресурсы. На сайте "Дикоросы Приморья" отмечается, что в десятку популярных из растущих в крае вошли папоротник, амурский виноград, лимонник, элеутерококк, маньчжурский орех, красника, цезарский гриб, корейский кедр, актинидия, женьшень. Но глава приморского ООО "Производственно-заготовительная база" Алексей Карасев говорит, что 90 процентов всего объема сбора таежных дикоросов приходится на кедровый орех.

Фото: Егор Еремов/ РИА Новости
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- В этом году ни о каком сборе дикоросов в промышленных масштабах и экономической выгоде от этого говорить вообще не приходится. Неурожай ореха наблюдается раз в три-четыре года и сейчас как раз этот самый период, - констатирует он. - Кедровые орехи продать в другие регионы России трудно, там предпочитают сибирские. Отправить их в Европу можно было бы, там и цены выше, но получить документы так сложно, что нечего и браться. Гораздо легче реализовать все оптом в КНР на основе уже имеющихся договоров.

Остальные таежные растения, если и собирают, то в смехотворно малых количествах и для личного потребления. Юридических правил заготовок дикоросов, кроме ореха, просто не существует. Хромает сбыт - фармакология отказывается от лимонника и элеутерококка. Они выпускались только в виде спиртовых настоек, а сейчас с оборотом последних сложности. По словам Алексея Карасева, на складе производственно-заготовительной базы лежит десять тонн элеутерококка, который через пару лет, видимо, "просто сожгут".

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