К 1 декабря 2019 года власти дальневосточных регионов должны подготовить предложения по привлечению инвесторов в сферу экологического туризма. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин после Восточного экономического форума.

По официальным данным, доля экотуризма в структуре российского отраслевого рынка составляет не более двух процентов, среднемировой показатель равен десяти. Многим странам удалось выстроить модель, при которой экологический туризм с одной стороны работает на сохранение природы, с другой - приносит доход. Так, США ежегодно получает от посещения природных территорий 14 миллиардов долларов, Австралия - три, маленькая Кения - 450 миллионов, а Россия, где 12 тысяч особо охраняемых природных территорий, всего 11,7 миллиона долларов.

Специалисты видят ряд проблем, характерных практически только для дальневосточных заповедников. Среди них отсутствие инфраструктуры - туристам негде хотя бы с относительным комфортом провести ночь, сложная логистика, транспортная доступность, точнее недоступность... По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в современных реалиях привлекать бизнес к решению части проблем сложно - слишком много законодательных ограничений и пробелов. Нет утвержденных на государственном уровне стандартов экологических троп, обслуживания, и даже существующий механизм государственно-частного партнерства никак не предусматривает участия предпринимателей в развитии ООПТ.

- К сожалению, примеров включения частного бизнеса в продвижение экологического туризма на ООПТ крайне мало. В Приморье тем более. Мы много говорим о социально-экономической эффективности этого направления, особенно на региональном уровне, однако не видим очереди из предпринимателей, готовых вкладывать средства в его развитие. В какой-то степени за счет заповедных туристов выигрывают уже существующие рядом с охраняемой территорией частные гостиницы, кафе, сувенирные мастерские. Но строить новые объекты недостающей инфраструктуры именно под туристов, развивать услуги транспорта и питания предприниматели не торопятся, потому как не видят прямой выгоды. Об окупаемости этих объектов говорить сложно. Не такой уж у нас долгий туристический сезон и большой турпоток, чтобы можно было в короткие сроки вернуть свои вложения. Получается замкнутый круг - невозможно развивать экотуризм, не имея соответствующей базы, и в то же время нельзя получить эту базу без финансовых поступлений, например, от того же экотуризма. Так что без государственной поддержки не обойтись, - считает замдиректора Сихотэ-Алинского заповедника Ольга Арифулина.

Продвижение экотуризма затратно: на отдаленных территориях нет дорог и объектов энергетики, а значит, любое строительство удорожается в пять раз

Директор национального парка "Бикин" Алексей Кудрявцев говорит о высокой затратности экологического туризма.

- Взять нашу труднодоступную и отдаленную территорию, где нет дорог и объектов энергетики. Чтобы соорудить на ней что-то, нужно в четыре-пять раз больше средств, чем при строительстве, например, под Владивостоком. Плюс к этому бизнес отпугивает масса ограничений, связанных с особым статусом охраняемых природных территорий, - добавляет он.

Частично построение инфраструктуры берут на себя различные фонды. Так, АНО "Центр "Амурский тигр" построил на спонсорские средства в Лазовском заповеднике пять домиков. По словам Константина Чуйченко, руководителя аппарата правительства РФ и председателя наблюдательного совета центра, каждый обошелся в пять миллионов рублей:

- Заповедник собирается сдавать их за десять тысяч рублей в сутки, но туристический сезон ограничивается примерно 80 днями. Минусуем затраты, и окупаемость окажется лет 15 или больше. Бизнесу это не интересно.

В национальном парке "Бикин" центр "Амурский тигр" планирует построить пять благоустроенных "кордонов" по пути туристического маршрута. При этом ни у центра, ни у нацпарка нет возможности обеспечить их функционирование. Здесь нужен обслуживающий персонал: кто-то должен встречать и провожать людей, следить за территорией.

- Гости могут находиться в нацпарке только на определенных маршрутах, на части которых предусмотрено сопровождение. Бизнесу можно поручить предоставление в аренду инвентаря и его продажу, организацию безопасности и логистики - ведь общественный транспорт у нас не ходит, - считает Алексей Кудрявцев, добавляя, что на откуп предпринимателям, имеющим лицензию на соответствующий вид деятельности, имело бы смысл отдать привлечение туристов, организацию туров для иностранцев, страхование.

Между тем власти регионов уже собирают предложения. По словам врио вице-губернатора Приморья Константина Шестакова, они будут консолидированы, но уже сейчас ясно: "в первую очередь, как и при реализации любого инвестиционного проекта, бизнесмены должны четко понимать возможности получения земельного участка или других объектов недвижимости, срок возможного их использования, условия получения".