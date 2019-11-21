Камчаткий вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла

Столб пепла высотой шесть километров выбросил камчаткий вулкан Ключевской, сообщили РИА Новости в группе KVERT Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Напомним, 11 ноября на высочайшем вулкане Евразии началось самое мощное за последний годы извержение. Впервые после трехлетнего молчания из Ключевского стала выходить свежая лава. Над кромкой вулкана она не поднималась, но ученые обнаружили ее по снимках, на которых были заметны свечения над кратером.

На этот раз вулкан раскаленный материал не выбрасывал. Пепловый шлейф от него растянулся в сторону юго-запада. О пеплопадах в жилых районах не сообщалось.

Справка "РГ"



Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.