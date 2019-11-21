На Камчатке атомная подлодка "Кузбасс" провела торпедную атаку

Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота "Кузбасс" выследила субмарину условного противника у побережья Камчатки. Роль "врага" исполнил атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск".

"Кузбасс", замаскировавшись, обнаружил субмарину и с выгодной позиции атаковал ее торпедным оружием. После этого выполнил послезалповое маневрирование от ответной торпедной атаки, и скрытно покинул район.

- Во время этого эпизода был полностью отработан алгоритм действий экипажа атомной подводной лодки при выходе в атаку, за исключением фактического торпедного залпа, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В свою очередь "Омск" уклонился от торпед.

Справка "РГ"

"Кузбасс" - многоцелевая атомная подводная лодка третьего поколения проекта 971 "Щука-Б". Обладает высокой скрытностью.