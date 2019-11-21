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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке обнаружили всплеск численности диких северных оленей

Текст: Инесса Доценко

Крупное стадо диких северных оленей встретили сотрудники Кроноцкого заповедника (входит в ФГБУ "Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник").

Государственные инспекторы неожиданно вышли на животных во время патрулирования центральной части заповедной территории, недалеко от Тюшевских горячих источников. В поле зрения специалистов оказались 172 особи. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Фото: iStock
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Удивление экспертов понять можно - до сих пор считалось, что заповедная популяция копытных (а это самая большая группировка диких северных оленей на Камчатке) не превышает 400 особей. "Неучтенное" стадо свидетельствует о том, что численность животных в последнее время сильно возросла.

- До 80-х годов прошлого века на Камчатке обитало свыше 20 тысяч диких северных оленей. Некогда многочисленное поголовье сократилось из-за браконьерства, уничтожения мест обитания животных, конкуренции за пастбища с домашними оленями и возросшего фактора беспокойства, - пояснили в пресс-службе Кроноцкого заповедника. - В 2010 году и без того невысокая численность оленей была подорвана извержением вулкана Кизимен, расположенного на границе заповедника. Вулканический пепел буквально забетонировал открытые пространства, где традиционно паслись олени.

Инспекторы сфотографировали встреченных животных, собрали образцы биоматериала. Пробы передали в научный отдел заповедника. Исследование генетического разнообразия популяции поможет разработать эффективную стратегию сохранения группировки оленей. Биологические образцы дадут возможность также установить, является ли дикий северный олень Камчатки самостоятельным подвидом.

В марте 2020 года в Кроноцком заповеднике специалисты проведут учет численности оленей.

Справка "РГ"

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник" имеет в своем управлении три особо охраняемые природные территории с разным статусом: Кроноцкий заповедник, Корякский заповедник и Южно-Камчатский федеральный заказник им. Т.И Шпиленка.  ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник»решает следующие задачи: охрана природных комплексов, проведение научных исследований,экологическое просвещение населения, подготовка специалистов в области охраны природы.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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