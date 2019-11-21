В Магаданской области подходят к концу запасы мазута. Из-за нехватки денег районные котельные смогут вырабатывать тепло всего несколько недель. Чтобы отопительный сезон в области не сорвался, региональные власти попросили помощи у правительства РФ.

- Мы на данный момент не имеем возможности оплачивать мазут. Нам в этом году не запланировали выделение из федерального бюджета 1,8 миллиарда рублей, - сообщил Сергей Носов на всероссийском селекторном совещании о ходе подготовки регионов к осенне-зимнему периоду.

За текущие поставки мазута, дизельного топлива и угля Колыме обычно приходится рассчитываться кредитными средствами. Так было прошлой зимой. Дефицит региональной казны частично компенсировала федеральная субсидия. В декабре 2018 года правительство РФ выделило области и еще 11 регионам более 8,6 миллиарда рублей для сбалансированности бюджетов, в том числе на компенсацию расходов ЖКХ, связанных с ростом цен на мазут и уголь.

В этом году регион также надеялся на поддержку властей. Однако у федералов возникли вопросы к обоснованности тарифного плана. Работавшая в регионе комиссия минфина РФ подтвердила верность расчетов. Но выделят ли недостающие деньги, пока неясно. Если этого не произойдет, бюджету придется влезать в еще большие долги.

Не все гладко и в Еврейской автономной области. Там паспорта готовности к отопительному сезону пока получили лишь три из пяти районов. Власти региона обратились к правительству страны с просьбой помочь в заключении долгосрочных контрактов на мазут для котельных.

Сейчас районы из-за отсутствия в области собственного топлива закупают его у разных поставщиков по цене на 20-30 процентов выше среднероссийской. Средств в бюджетах муниципалитетов катастрофически не хватает - образуются долги, из-за которых ресурсоснабжающие организации отказываются поставлять уголь и мазут. Поэтому необходимо закупать топливо у одного поставщика.

- Наши представители вылетали в Ангарск, работали с нефтеперерабатывающими компаниями, но никто из них не захотел заключать долгосрочный контракт, - рассказал губернатор ЕАО Александр Левинталь.

Особенно остро проблема стоит во втором по величине городе ЕАО - Облучье, где топлива хватит лишь до конца ноября. В прошлом месяце из-за долгов компании "Облэнергоремонт Плюс", которая обслуживает местную котельную, населенный пункт уже оставался без тепла на несколько дней.

Мазут подвезли, но, согласно контракту, региону поставили только 700 тонн. Сейчас выработано 50 процентов этого объема. По словам Левинталя, ситуация с отоплением сложилась из-за несбалансированности бюджета. Область уже получала из федерального бюджета более миллиарда рублей, но на социальные нужды - на топливо тратить эти деньги нельзя. В правительстве России пообещали обсудить ситуацию с минфином, а также подумать, как создать стабильную систему снабжения области мазутом и углем.

Кстати

Изменить ситуацию могло бы использование альтернативной энергетики, но пока о таких проектах только говорят.

- В отдаленные поселки трудно поставлять топливо в принципе. Использовать дизтопливо еще и дорого. Есть высокотехнологичные проекты, которые мы можем реализовать. К примеру, ветроэнергетика. Есть предложение Роснано по сотрудничеству в этом направлении, его надо изучить, - сказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.