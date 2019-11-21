По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

Два новых уголовных дела возбудили Следственные органы Следственного комитета РФ по Амурской области по факту хищений при строительстве космодрома Восточный.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, речь идет мошенничестве в особо крупном размере, совершенном гражданином с использованием его служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Руководство одного из предприятий, которое должно было исполнить госконтракт по строительству объекта на космодроме, предоставило в управление федерального казначейства по Республике Татарстан сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые на самом деле не исполнялись, а также подложные финансово-хозяйственные документы. По фиктивным бумагам было перечислено 240 миллионов рублей.

Идет сбор доказательств по данному инциденту, устанавливают все обстоятельства дел.

Ранее сообщалось, что в работе следкома находятся 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный. Материалы еще 42-х следователи направили на рассмотрение в суд. В отношении 58 граждан были вынесены приговоры.

В дирекции Восточного ТАСС сообщили о том, что строго следят за тем, чтобы бюджет строительства космодрома осваивался без нарушений. При этом комментировать возбуждение двух новых уголовных дел представители организации отказались.