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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

Текст: Дина Непомнящая

Два новых уголовных дела возбудили Следственные органы Следственного комитета РФ по Амурской области по факту хищений при строительстве космодрома Восточный.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, речь идет мошенничестве в особо крупном размере, совершенном гражданином с использованием его служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта

Руководство одного из предприятий, которое должно было исполнить госконтракт по строительству объекта на космодроме, предоставило в управление федерального казначейства по Республике Татарстан сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые на самом деле не исполнялись, а также подложные финансово-хозяйственные документы. По фиктивным бумагам было перечислено 240 миллионов рублей.

Идет сбор доказательств по данному инциденту, устанавливают все обстоятельства дел.

Ранее сообщалось, что в работе следкома находятся 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный. Материалы еще 42-х следователи направили на рассмотрение в суд. В отношении 58 граждан были вынесены приговоры.

В дирекции Восточного ТАСС сообщили о том, что строго следят за тем, чтобы бюджет строительства космодрома осваивался без нарушений. При этом комментировать возбуждение двух новых уголовных дел представители организации отказались.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный
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