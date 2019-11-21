Новости

Электрический Audi e-tron Sportback. Купе-кроссовер появится и в России 11:18
В Петербурге мужчина получил ножевое ранение на станции метро 11:10
Брэда Питта заподозрили в романе с молодой актрисой-бисексуалкой 11:07
В Хабаровске супружеская пара погибла при пожаре 11:00
В ПСО "Казань" прошла проверка по делу о космодроме Восточный 10:52
Лук, чеснок и сало: Чем разнообразили рацион сибирских военных 10:41
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела 10:36
Под Ростовом вспыхнул пожар на рынке "Атлант" 10:23
Родные погибшего и пострадавших при ЧП в Приамурье получили выплаты 10:08
На рынке приграничного туризма наведут порядок 10:04
Во Владивостоке уволили ответственного за уборку снега 10:01
Во что Kia превратила кроссовер Seltos 10:01
Ученые впервые смогли погрузить человека в состояние анабиоза 09:55
Экс-министр транспорта Нижегородской области заключен под стражу 09:54
В Якутии при пожаре погибли женщина и ребенок 09:43
Брат Нурмагомедова может быть уволен из UFC в случае второго поражения 09:34
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени 09:33
Рестайлинговая Lada 4x4: новое фото салона 09:20
Видео: Раскрыта тайна гигантского скопления моржей на Ямале 09:14
В Приморье вынесли приговор офицеру по делу о смерти солдата-срочника 09:02
Власти США потребовали от университетов отчитаться о контактах с РФ 09:01
Нарушители ПДД в ближайшее время не смогут обжаловать штрафы онлайн 09:00
Правительство утвердило новые меры поддержки фармпромышленности 09:00
Почему россияне предпочитают отдыхать осенью в Беларуси 09:00
Генпрокурор лично изучит проблемы бизнеса 08:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
21.11.2019 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Родные погибшего и пострадавших при ЧП в Приамурье получили выплаты

Текст: Дина Непомнящая

Родственникам студентов, пострадавших во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, а также родным погибшего молодого человека выплатили материальную помощь.

Фото: Екатерина Киселева/ТАСС
Прокуратура проверит защиту учебных заведений после ЧП в Благовещенске

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

Ранее стало известно, что для этого из резервного фонда областного правительства выделили 2,5 миллиона рублей. Оказать помощь семьям поручил губернатор области Василий Орлов.

Напомним, 14 ноября один из студентов благовещенского колледжа пронес в учебное заведение ружье и открыл стрельбу в учебной аудитории. Один его однокурсник погиб, трое пострадали, а сам стрелок покончил с собой. По факту ЧП возбуждены уголовные дела.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Стрельба в колледже Благовещенска
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти
Генпрокурор лично изучит проблемы бизнеса
Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом
США пригрозили задержать запуск "Северного потока-2"
Павел Дуров призвал избавиться от WhatsApp