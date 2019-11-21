Родные погибшего и пострадавших при ЧП в Приамурье получили выплаты

Родственникам студентов, пострадавших во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, а также родным погибшего молодого человека выплатили материальную помощь.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

Ранее стало известно, что для этого из резервного фонда областного правительства выделили 2,5 миллиона рублей. Оказать помощь семьям поручил губернатор области Василий Орлов.

Напомним, 14 ноября один из студентов благовещенского колледжа пронес в учебное заведение ружье и открыл стрельбу в учебной аудитории. Один его однокурсник погиб, трое пострадали, а сам стрелок покончил с собой. По факту ЧП возбуждены уголовные дела.