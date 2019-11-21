Система оформления электронных путевых листов (ЭПЛ) будет создана и введена в эксплуатацию в России к июлю 2022 года. Соответствующее распоряжение правительство страны опубликовало на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно проекту появятся не привязанные к конкретному таксопарку удаленные пункты контроля, куда может приехать водитель, чтобы пройти полную проверку перед выходом на рейс.

В регионах такую систему очень ждут. Недавно в Хабаровске специалисты главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края совместно с представителями ГИБДД провели рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Среди остановленных машин такси попалась только одна, у водителя которой не было разрешения на перевозку пассажиров. Зато путевые листы с отметками о прохождении медицинского осмотра и технического контроля ТС отсутствовали у трети.

Осмотреть в ходе рейда все такси просто невозможно. К тому же, если у машины нет "шашечек", доказать, что водитель "таксует", а не просто подвозит своих знакомых, вообще проблематично. Значит, и таксистов без путевого листа, и нелегалов в городе может оказаться значительно больше, чем следует из официального отчета.

Ответ на вопрос, скольким нелегалам удается оставаться в тени и уходить от многочисленных проверок, остается открытым. Но сказать, что работающих по закону проверять не нужно, тоже нельзя.

Как пояснил начальник управления регионального государственного контроля Андрей Коротков, согласно правилам "водитель легкового такси не может оказывать услуги на автомобиле, на который не выдано разрешение, недопустим и выход на линию без прохождения медицинского осмотра и технического контроля".

Но так должно быть. Фактически же далеко не каждый таксист, даже если он ездит по городу на машине, обозначенной специальными опознавательными знаками, ежедневно выполняет необходимые требования.

- Вы действительно думаете, что я каждое утро прохожу врача, прежде чем взять заказ? Да я могу пьяным за руль сесть и, если меня не остановят, никто не узнает, - откровенничал, подвозя корреспондента "РГ" на машине под брендом известного агрегатора, один из хабаровских таксистов. - Я, конечно, так не делаю, но ситуация вполне возможная. Путевых листов нет почти ни у кого.

Сейчас если водитель начинает утро с визита в таксопарк за путевым листом, он "убивает" на это пару часов, которые можно было потратить на зарабатывание денег

Такое пренебрежение буквой закона связано с тем, что исполнить требования непросто. Сейчас, если водитель все-таки начинает утро с визита в таксопарк за путевым листом, он тратит на это массу времени. Поехать из дома, возможно, на другой конец города, пройти медицинский осмотр, взять машину, осмотренную механиком, а вечером вернуть ее на место. Это как минимум пара часов, которые можно потратить на перевозку пассажиров, заработав деньги. Неудивительно, что "свободные художники", которые "таксуют" на личных авто по договорам с агрегаторами, нарушают закон. Наверняка не каждый "серый" водитель вообще в курсе, что ежедневно должен проходить такую процедуру.

Совсем другое дело - система ЭПЛ. Предприниматель может не держать у себя в штате врачей и механиков, а заключить договор аутсорсинга с несколькими АЗС и частными медицинскими организациями, которые будут обслуживать водителей в удобном для них месте. Экономия средств может оказаться значительной, ведь снизятся организационные издержки и затраты на содержание штата врачей и механиков. В свою очередь за счет экономии времени на осмотры вырастет заработок таксистов. Это значит, что и у нелегальных перевозчиков появится дополнительный стимул выйти из тени. Кроме того, внедрение электронных путевых листов исключит возможность незаконного оформления таких документов перевозчиками и пресечет выдачу чистых бланков с печатями.

Кстати



Сервис перевозок "Яндекс.Такси" уже создал свой проект ЭПЛ. Он был анонсирован в конце июня и запущен в тестовом режиме в Москве. После того как новинку испытают и опробуют на регионах, ее планируют передать под конт­роль властей. Особенность ЭПЛ "Яндекса" - точки осмотра на базе АЗС. Оставив машину механику, сам водитель проходит в специальную кабинку, где его осматривает "удаленный" врач: с помощью телемедицинского оборудования измеряет давление, температуру, пульс, проверяет наличие следов алкоголя. Сам путевой лист хранится в специальном мобильном приложении.