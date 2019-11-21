В Якутии при пожаре погибли женщина и ребенок

В Якутии следователи начали проверку в связи с гибелью при пожаре в Нюрбе молодой женщины и ее дочери 2016 года рождения.

Пожар в частном жилом доме произошел в четверг рано утром. Через шесть минут после получения сообщения на место происшествия прибыли пожарные, но дом уже был полностью охвачен огнем. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тела женщины и ребенка.

"Кроме того, в хирургическое отделение Нюрбинской центральной районной больницы с отравлением угарным газом доставлена женщина 1951 года рождения", - сообщает СУ СК по региону.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. Изымаются предметы, имеющие значение для установления причин произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.