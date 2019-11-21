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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Быстрее, чем в природе

В Приморье применят новую технологию выращивания гидробионтов
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 263(8021)
Ученые Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) разработали новую технологию выращивания рассады ламинарии. Она позволяет получить готовые к расселению ювенильные водоросли всего за месяц. В природе же, в зависимости от условий конкретной акватории, процесс длится в три-пять раз дольше.

- Для требовательной ламинарии нам удалось подобрать оптимальную для роста зооспор температуру, освещенность, питательную среду. По нашим расчетам, после высаживания в специально подобранные участки с подходящими условиями водоросль уже к лету может достигнуть товарных размеров - вдвое быстрее, чем в природе, - говорит научный сотрудник ВНИРО, специалист по макрофитам Татьяна Крупнова.

Фото: Рыболовецкий колхоз "Восток-1"
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Это стало первым значимым достижением нового научно-производственного центра на острове Попова. В планах - разработка технологий выращивания голотурий (трепанга и кукумарии), двустворчатых моллюсков (гребешка, анадары, устрицы), а также продолжение опытов с ламинарией.

Но задачи центра шире - в них также входит получение посадочного материала для дальневосточных хозяйств, обучение и повышение квалификации персонала.

Во ВНИРО подчеркивают, что нехватка посадочного материала - один из факторов, сдерживающих развитие аквакультуры на Дальнем Востоке. До недавнего времени личинок гидробионтов либо собирали в дикой природе, либо закупали за рубежом. Но в обоих случаях есть большие риски, и самый распространенный - гибель "малышей" в новых условиях.

- Центр марикультуры запустили недавно и были проведены только первые экспериментальные работы. Однако со следующего года загрузка производственных мощностей будет стремительно увеличиваться и продукция - жизнестойкая молодь - уже станет доступна. Представители марикультуры понимают преимущества использования посадочного материала, полученного в Приморье. Ведь для них это означает отсутствие проблем доставки молоди и ее адаптации, - считает Крупнова.

Президент региональной Ассоциации прибрежного рыболовства и марикультуры Александр Платонов подтверждает, что в научной базе производители действительно нуждаются.

Инновационный центр будет работать и над получением посадочного материала, нехватка которого сдерживает развитие аквакультуры на Дальнем Востоке

Без инновационных технологий предприятия марикультуры уже сталкиваются с проблемами. Так, одна из старейших компаний, "Биобанк", намерена отказаться от выращивания трепанга - в северных водах, где находятся ее "плантации", "морской огурец" растет очень плохо.

- На данный момент, - сетует Платонов, - технологий, позволяющих выращивать трепанга в холодных водах, нет. В планах компании перейти на другие гидробионты, например, на гребешок и морского ежа. Но "ежовая технология" тоже не слишком отработана, в промышленном масштабе этим никто не занимался. И за это могли бы взяться ученые, - считает он.

Нравится марикультурщикам и идея обучения кадров - в отрасли очень мало грамотных специалитетов и предприятия в них нуждаются.

Экономика АПК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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