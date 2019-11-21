В Приморье провели мастер-класс по игре Го

Федерация по игре Го Приморья собрала на мастер-классе представителей краевых властей, преподавателей и студентов Дальневосточного федерального университета и журналистов. Им рассказали о принципах игры и предложили сразиться друг с другом.

Совсем скоро, в конце мая-начале июня 2020 года во Владивостоке сыграют профессионалы: на площадке ДВФУ, где проходил мастер-класс, состоится 41-й Чемпионат мира по этой игре. За титул победителя будут бороться около 400 участников из 77 стран и национальных территорий. Впервые за 40 лет соревнования пройдут не в азиатской стране, - благодаря тому, что на данный момент сборная России является лидером по игре Го в Европе.

Как отметил президент Федерации Го Приморского края Евгений Сус, игра не столь сложная, сколько требует сосредоточенности. Она развивает память, мышление, внимательность.

- Мы стараемся как можно больше проводить мастер-классов для всех желающих. В преддверии чемпионата, конечно, эта работа усилена. Важно, чтобы все жители города и края понимали ее и знали правила. Наши дети сегодня очень зависимы от планшетов и различных гаджетов, пускай лучше играю в Го. Сейчас мы планируем идти в школы, открывать там секции, - сказал он.

Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов пообещал, что власти Приморья вместе с организаторами сделают все возможное, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне.

Го уже набирает популярность во Владивостоке. Несколько раз в неделю бесплатные мастер-классы по этой игре проходят в разных городских библиотеках, приходить туда могут все желающие, рассказали в пресс-службе Чемпионата мира по игре Го.

Справка "РГ"

Го ― логическая настольная игра, возникшая в Китае от двух до пяти тысяч лет назад. В XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. С 1979 года Международной федерацией Го (IGF) проводятся ежегодные международные соревнования.