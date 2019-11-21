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21.11.2019 09:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье вынесли приговор офицеру по делу о смерти солдата-срочника

Текст: Анна Бондаренко

Уссурийский гарнизонный суд отправил в колонию общего режима на шесть лет старшего лейтенанта Евгения Хомякова из издевательства над солдатом-срочником, который покончил с собой, сообщает РИА Новости с ссылкой на представителя суда.

Кроме того, суд лишил его воинского звания старшего лейтенанта и на два года запретил занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления.

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Хомяков обвинялся по статье пунктам "а" и "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Напомним, что в марте в лесу было найдено тело 18-летнего солдат срочника, который сбежал из дислоцированной в Уссурийске воинской части. Как выяснилось, солдат совершил суицид. В поле зрения комиссии правоохранителей попал лейтенант Хомяков. Как выяснили следствие и суд, офицер трижды применял физическое насилие в отношении подчиненных, в том числе и погибшего Станислава Куземы.

"Систематически совершал действия, выразившиеся в регулярном оскорблении, унижении в присутствии других военнослужащих, что привело к переутомлению (Куземы), психофизическому истощению и болезненному состоянию психики и последующему развитию острой депрессивной реакции... что привело к суициду", - отметил собеседник агентства.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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