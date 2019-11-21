В школах Якутии по утрам будут исполнять гимн России

С 21 ноября во всех общеобразовательных учреждениях Якутии каждое утро будет начинаться с исполнения гимна России. Соответствующий указ глава республики Айсен Николаев подписал 20 ноября.

Исполнение гимна школьниками перед началом занятий предусмотрено одним из пунктов указа о патриотическом проекте "Мы - будущее России", который предстоит разработать правительству республики совместно с муниципалитетами и общественностью. Как отмечено в документе, проект направлен на формирование у подрастающего поколения уверенности в своем будущем, востребованности и ответственного участия в развитии республики и страны.

В указе, в частности, отмечено: "Считать приоритетной целью государственной политики Республики Саха (Якутия) воспитание гражданина Российской Федерации - гармонично развитой и социально ответственной личности, патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны".

Государственному Собранию республики рекомендовано предусмотреть в своей деятельности совершенствование регионального законодательства в области духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.