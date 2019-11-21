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Проект: В регионах

Чувашия вошла в число лидеров по развитию телемедицины

Текст: Сергей Кирсанов
Чувашия стала одним из десяти регионов-лидеров по количеству запросов в системе телемедицинских консультаций. Такие данные обнародовал минздрав России.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как пояснили в министерстве здравоохранения ЧР, внедрение телемедицинских технологий в республике позволяет обеспечить удаленный мониторинг пациентов, возможность диагностики и лечения в местных клиниках при обеспечении универсальности оказываемой медицинской помощи.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Кроме того, такой подход позволяет оптимизировать распределение и загрузку кадровых и материальных ресурсов, а также проводить профилактику и раннее диагностирование заболеваний.

Телемедицинские консультации регионального уровня в формате "врач-врач" проводятся по онкологии, кардиологии, педиатрии, хирургии. На данный момент проведено уже более 12 тысяч консультаций.

Также в республике успешно применяется "Региональная телемедицинская информационная система Минздрава России" от Всероссийского центра медицины катастроф "Защита". К системе подключены все медицинские организации и их структурные подразделения, частные клиники и федеральные центры, находящиеся на территории Чувашии.

Медицинские организации подключены и к Федеральной телемедицинской системе. Это дает возможность получать консультации со специалистами национальных медицинских исследовательских центров. Только по итогам девяти месяцев этого года врачи республики провели более двух тысяч таких консультаций.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии
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В ведомстве также отметили, что дальнейшее развитие телемедицины продолжится в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" национального проекта "Здравоохранение".

В настоящее время сотрудники различных республиканских учреждений здравоохранения проходят дистанционное обучение по профессиональным программам повышения квалификации, связанным с телемедицинскими технологиями.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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