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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Цифровое управление регионом запустят в Ульяновской области

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
В 2020 году в Ульяновской области будет создан Центр управления регионом. На это направлено соглашение с Московской областью, подписанное губернаторами Сергеем Морозовым и Андреем Воробьевым.
Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

19 ноября в городе Красногорске главы Ульяновской и Московской областей подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и ведомственного проекта "Умный город".

Одно из направлений такого сотрудничества касается создания Центра управления регионом (ЦРУ) Ульяновской области.

Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
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Подобный центр уже создан в конце 2018 года в Подмосковье и считается одним из лучших в России. По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, опыт подмосковных коллег позволит решать с помощью цифровых технологий проблемы, идентичные для всех регионов.

- Управление территорией должно быть максимально эффективным. Создание Центра управления регионом позволит оперативнее реагировать на запросы жителей и улучшит взаимодействие между ведомствами, - говорит Сергей Морозов.

Ориентировочно ЦУР заработает в Ульяновской области в первой половине 2020 года. В пилотном режиме его планируют запустить уже в конце 2019 - начале 2020 года. Сейчас ведется адаптация программных продуктов под систему управления области с одновременной автоматизацией процессов в пилотных органах власти, которые начнут работать с сообщениями граждан через единую цифровую платформу. Цель этой работы - максимально сократить сроки решения типовых проблем жителей региона через сокращение звеньев и дебюрократизацию передачи обращений граждан исполнителям.

Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
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Кроме того, в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика" в 2020 году на всех сайтах органов власти должно появиться единое окно обращений граждан. Соответствующее постановление 18 ноября года подписал глава правительства России Дмитрий Медведев. Для обеспечения этой работы, необходимо не только написать программный код, интерфейс, а перестроить работу ведомств.

Создаваемый Центр управления регионом станет единой цифровой платформой для сбора и обработки данных государственных органов, граждан и организаций Ульяновской области. Его ядром станет Ситуационный центр губернатора, который в соответствии с указом президента также будет создан в следующем году и включен в распределенную сеть ситуационных центров Российской Федерации.

Компетентно

Сергей Прозоров, заместитель министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, возглавляющий региональный проект "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика":

- Создание Ситуационного центра в активной фазе.  До весны 2020 года будут завершены строительно-отделочные работы и начнется настройка программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего работу центра. При разработке проекта мы также ориентировались на опыт Московской области, где на базе Центра управления регионом интегрированы как федеральные, так и региональные информационные системы, что позволяет получать все необходимые данные для управления регионов на одном экране. Управление, основанное на данных, является новым этапом развития государственного и муниципального управления.

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