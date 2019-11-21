Экс-министр транспорта Нижегородской области заключен под стражу

Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по ходатайству следователя заключен под стражу. Об этом сообщает Канавинский районный суд Нижнего Новгорода.

Судебное рассмотрение ходатайства состоялось накануне. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями в то время, когда он работал в органах государственной власти. По части 2 статьи 285 УК РФ ему грозит штраф, принудительные работы с лишением права занимать определенные должности либо заключение на срок до семи лет.

Экс-министр заключен под стражу до 24 декабря этого года включительно. Постановление в законную силу пока не вступило.