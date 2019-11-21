Ульяновские депутаты поддержали финансирование аграрных программ

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области одобрили финансирование государственных программ в сфере реализации аграрной политики.

Подробно они рассматривались на заседании профильного комитета под председательством Вячеслава Ковеля.

В 2020 году финансирование госпрограммы "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области" составит более 487 миллионов рублей из консолидированного бюджета. Средства будут направлены на формирование экологического фонда, развитие водохозяйственного комплекса и лесного хозяйства, на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов.

- Мы должны выполнить целевые показатели национального проекта по экологии, - отметил председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской области по аграрной и продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей Вячеслав Ковель. - Это мероприятия, связанные, в частности, с экологическим состоянием реки Волги, строительством очистных сооружений, а также реализация программы по утилизации твердых коммунальных отходов.

Главный государственный ветеринарный инспектор Ульяновской области Нина Пелевина доложила о финансировании государственной ветеринарной службы региона. В 2020 году на соответствующую госпрограмму из бюджета выделяется 155,5 миллионов рублей. Средства пойдут на обеспечение биологической безопасности животноводства и пищевых продуктов на территории Ульяновской области, снижение рисков возникновения опасных заболеваний животных.

- Ветеринарная служба Ульяновской области успешно справляется с рядом проблем, таких, как лейкоз и африканская чума свиней. Работа ветеринарной службы безусловно заслуживает одобрения и поддержки, - отметил председатель профильного комитета Вячеслав Ковель.

Депутаты одобрили обе вышеназванные государственные программы и 20 ноября утвердили их на заседании Законодательного Собрания при рассмотрении проекта бюджета Ульяновской области на 2020 год во втором чтении.