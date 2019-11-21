В бюджет Саратовской области заложили средства на нацпроекты

Саратовская областная дума утвердила областной бюджет на будущий год. Доходы в региональный бюджет планируются на уровне 108,4 миллиардов рублей, расходы — 111,4 миллиарда рублей, дефицит составит 3 миллиарда рублей.

Как отметил губернатор Валерий Радаев, приоритетными в бюджете остаются меры социальной поддержки и выполнение направлений, определенных нацпроектами и нацеленных на повышение благосостояния граждан.

- Сохранены все установленные законодательством социальные выплаты, - сообщил губернатор.

В проекте бюджета предусмотрена индексация на прогнозный уровень инфляции 17 видов пособий и денежных выплат 10 категориям региональных льготников.

Как отметил глава региона, благодаря национальным проектам концентрируются "значительные ресурсы для решения масштабных задач социально-экономического развития".

На выполнение национальных проектов в 2020 году на территории региона предусмотрено 17,2 миллиардов рублей, в том числе, за счет областного бюджета - 5 миллиардов рублей.

В 2020 году на территории региона за счет средств, поступающих, в том числе, из федерального бюджета, планируется строительство и реконструкция 45 объектов. Из них в рамках нацпроектов будет построено 32 объекта.

В Саратовской области будет проводиться капремонт спортзалов в сельских школах, домов культуры, благоустройство дворов, переселение из ветхого и аварийного жилья, обеспечение жильем детей-сирот, ремонт дорог в рамках развития агломерации, установка новых фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение передвижных медицинских комплексов.

В текущем году финансирование из федерального и областного бюджетов на реализацию нацпроектов составляет 16 миллиардов рублей. Ведется строительство 67 объектов, по 47 объектам планируется завершить работы до конца года.