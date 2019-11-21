В бюджет Саратовской области заложили средства на нацпроекты

Новости

Кристина Риччи снимется в сериале про футболисток-людоедок 12:50
Источник: говорить о продолжении "Джокера" пока рано 12:42
Суд Вены разрешил выдать России экс-чиновника Мазо 12:40
Глава Тувы назвал причину обморока российского участника "Детского Евровидения" 12:39
Hubble нашел эпицентр самого мощного взрыва во Вселенной 12:21
В Томске создали комплекс для охоты за шпионами-беспилотниками 12:17
Вышел тизер второго сезона "Чудотворцев" с Бушеми и Рэдклиффом 12:03
Лукашенко предложил партнерам из ОАЭ реализовывать совместные проекты 12:00
Видео: парашютист сумел приземлиться на мчащийся мотоцикл 12:00
Путин откроет трассу Москва - Санкт-Петербург 11:51
Видео: ракету-корабль Starship Илона Маска разорвало на испытаниях 11:50
В Госдуме усомнились, что санкции остановят "Северный поток-2" 11:47
Редкое заболевание превратило глаза мужчины в "Око Саурона" 11:45
Когда зажгутся елочные гирлянды в Беловежской пуще 11:40
Двойная погребальная лодка викингов озадачила археологов 11:38
Лоза прокомментировал возвращение в Россию Софии Ротару 11:37
В Петербурге задержан экс-руководитель "Водоканала" 11:29
Продюсер рассказала о съемке откровенной сцены с Кристиной Асмус 11:27
В Госдуме назвали ахинеей заявления о снятых с кораблей ВМСУ плафонах 11:25
Электрический Audi e-tron Sportback. Купе-кроссовер появится и в России 11:18
В Петербурге мужчина получил ножевое ранение на станции метро 11:10
Брэда Питта заподозрили в романе с молодой актрисой-бисексуалкой 11:07
В Хабаровске супружеская пара погибла при пожаре 11:00
В ПСО "Казань" прошла проверка по делу о космодроме Восточный 10:52
Лук, чеснок и сало: Чем разнообразили рацион сибирских военных 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
21.11.2019 11:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В бюджет Саратовской области заложили средства на нацпроекты

Саратовская областная дума утвердила областной бюджет на будущий год. Доходы в региональный бюджет планируются на уровне 108,4 миллиардов рублей, расходы — 111,4 миллиарда рублей, дефицит составит 3 миллиарда рублей.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Как отметил губернатор Валерий Радаев, приоритетными в бюджете остаются меры социальной поддержки и выполнение направлений, определенных нацпроектами и нацеленных на повышение благосостояния граждан.

- Сохранены все установленные законодательством социальные выплаты, - сообщил губернатор.

Фото: Пресс-служба министерства образования Саратовской области
В Саратовской области откроют первый детский технопарк "Кванториум"

В проекте бюджета предусмотрена индексация на прогнозный уровень инфляции 17 видов пособий и денежных выплат 10 категориям региональных льготников.

Как отметил глава региона, благодаря национальным проектам концентрируются "значительные ресурсы для решения масштабных задач социально-экономического развития".

На выполнение национальных проектов в 2020 году на территории региона предусмотрено 17,2 миллиардов рублей, в том числе, за счет областного бюджета - 5 миллиардов рублей.

В 2020 году на территории региона за счет средств, поступающих, в том числе, из федерального бюджета, планируется строительство и реконструкция 45 объектов. Из них в рамках нацпроектов будет построено 32 объекта.

В Саратовской области будет проводиться капремонт спортзалов в сельских школах, домов культуры, благоустройство дворов, переселение из ветхого и аварийного жилья, обеспечение жильем детей-сирот, ремонт дорог в рамках развития агломерации, установка новых фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение передвижных медицинских комплексов.

В текущем году финансирование из федерального и областного бюджетов на реализацию нацпроектов составляет 16 миллиардов рублей. Ведется строительство 67 объектов, по 47 объектам планируется завершить работы до конца года.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти
В Госдуме усомнились, что санкции остановят "Северный поток-2"
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Генпрокурор лично изучит проблемы бизнеса
Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом