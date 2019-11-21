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21.11.2019 11:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре и Тольятти студентов научат вести бизнес

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
3 декабря в Тольятти и 6 декабря в Самаре пройдут студенческие форумы "Мой бизнес - моя взлетная полоса". В Тольятти площадкой для проведения мероприятия станет Тольяттинский государственный университет, а в Самаре - выставочный центр "Экспо-Волга".
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В форумах примут участие более тысячи студентов колледжей и вузов региона.В рамках студенческих форумов пройдут выступления амбассадоров нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" от Самарской области. В Тольятти основатель сети кулинарий "Белый фартук" Андрей Сажнев научит молодых предпринимателей, как составить бизнес-стратегию и выиграть, а владелец "Логопед центра" Галина Лазарева поделится опытом, как вырасти от специалиста до основателя бизнеса с использованием мер государственной поддержки.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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В Самаре основатель сети детских развивающих студий "Вундеркинд" Наталья Виханова поделится, как собрать команду мечты под свою бизнес-идею, а соучредитель сети спа-салонов "Твой Тай" Максим Суранов научит, как превратить мечту в успешный бизнес-проект.

Также в рамках студенческих форумов молодые самарские предприниматели расскажут истории создания эффективных бизнес-проектов. Отметим, успешное развитие многих предпринимательских проектов - это в том числе результат работы регионального правительства, которое оказывает предпринимателям и инвесторам всестороннюю поддержку. В режиме "одного окна" с ними сотрудничает Агентство по привлечению инвестиций, которое налаживает взаимодействие бизнеса и органов власти.

Кроме того, в Самарской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области стартовал бесплатный образовательный проект по обучению студентов колледжей и вузов основам предпринимательства. "Почему бизнес?" - это название объединило серию занятий обучающей и информационной направленности.

Фото: Пресс-служба минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Уже в этом году для студентов проводятся мастер-классы с известными федеральными и региональными предпринимателями, которые делятся своими бизнес-историями и помогают в развитии предпринимательских качеств; обучающие занятия, направленные на генерацию и создание бизнес-идей и информирование о мерах государственной поддержки бизнеса. Информация о мероприятиях проекта "Почему бизнес?" представлена на едином сайте государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru. Кроме того, на сайте уже в декабре любой студент сможет проверить уровень своих бизнес-компетенций и пройти тестирование на выявление профессиональных навыков.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности и дальнейшая поддержка их бизнес-инициатив - одно из приоритетных направлений деятельности областного минэкономразвития и инвестиций. С каждым годом людей, принявших решение открыть собственное дело, становится все больше, и это не может не радовать. Это значит, что те меры поддержки, которые сейчас созданы в Самарской области, и деловой климат в целом способствуют развитию малого и среднего предпринимательства.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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