С января 2020 года в России начнет действовать закон об органической продукции. В Алтайском крае пока ни одно хозяйство не получило сертификат на производство таких продуктов по национальным стандартам. Немного таких хозяйств и в стране в целом.

Эксперты отмечают, что в ближайшее время большого количества органических продуктов на прилавках магазинов ждать не стоит — органическое сельское хозяйство в России находится в зачаточном состоянии. Фото: Татьяна Кравченко

Что тормозит процесс? Когда на полках магазинов появятся российские органические продукты, и чем они будут отличаться от "зеленой" продукции? Ответы на эти и другие вопросы искали участники прошедшей в Барнауле межрегиональной конференции "От биопродуктов к биоэкономике".

- Закон у нас начнет действовать уже через полтора месяца, а мы пока только обсуждаем, как проходить сертификацию, - подтвердил корреспонденту "РГ" председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. - Сегодня сертифицировать органическую продукцию имеет право только Россельхозцентр, и это касается лишь продукции растениеводства. Предполагается, что до конца года Роскачество получит аккредитацию на проведение сертификации по всем направлениям - растениеводство, животноводство и переработка. Возможно, восстановят аккредитацию компании "Органик эксперт". Поэтому с началом действия закона в стране будет около сотни хозяйств, сертифицированных по международным стандартам, и около двадцати, сертифицированных "Органик эксперт", но неизвестно, будет ли признана эта сертификация.

Еще одна проблема, с которой столкнулись производители, - путаница с понятиями органические и "зеленые" продукты. Если "органика" уже узаконена, то законопроект об экологически чистой продукции под "зеленым" брендом пока только обсуждается.

Как пояснил председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ Сергей Белоусов, "зеленые" продукты должны отличаться высоким качеством, но при их производстве допускается применение пестицидов, гербицидов, антибиотиков.

Участники рынка опасаются, что подобная путаница с понятиями может привести к тому, что "зеленую" продукцию начнут выдавать за "органику", стоимость которой гораздо выше.

- "Органика" уже узаконена, поэтому с января 2020 года все попытки выдать "зеленую" и другую продукцию за органическую будут считаться фальсификацией, - заверил Сергей Белоусов.

- Крупные сельскохозяйственные регионы, как например, Алтайский и Краснодарский края, в развитии данного направления не преуспевают, - подчеркивает председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. - И это объективно - там, где традиционное сельское хозяйство экономически выгодно, нет смысла активно развивать "органику", она остается уделом небольших фермерских хозяйств. В том же Краснодарском крае только шесть хозяйств получили сертификацию на такую продукцию. В Белгородской области ситуация немного иная, поскольку там это направление активно продвигают местные власти именно как нишу для небольших сельхозпредприятий. А вот в регионах, где доходность аграрной отрасли низкая, как, например, в Томской, Саратовской областях, крестьяне заинтересованы в "органике". Это для них своеобразная фишка, которая позволяет продвигать свою продукцию как на территории страны, так и на экспорт.

В Алтайском крае региональные власти планируют организовать сертификацию для производителей органики, но сколько будет желающих ее получить - пока неизвестно. По мнению зампреда правительства края Александра Лукьянова, большую часть сельхозпродукции в регионе и так можно отнести к органической.

- В крае самая большая площадь пашни в стране - около шести миллионов гектаров, и если мы возьмем объем вносимых пестицидов и гербицидов, то их доля на такой площади будет минимальной, - пояснил Александр Лукьянов. - У нас есть немало территорий, где минеральные удобрения или средства химзащиты

практически не применяются, поскольку в засушливые периоды в степной зоне внесение химических препаратов играет отрицательную роль - это может привести к гибели растений.

При этом ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров уверен, что полностью перейти на органическую продукцию невозможно, так как ее попросту не хватит для того, чтобы накормить все население. "На рынке Европы, например, только пять-семь процентов занимают органические продукты, а все остальное - произведено по современным технологиям. И мы должны искать новые подходы к повышению продуктивности сельского хозяйства с помощью биотехнологий. Поэтому сегодня активно занимаемся разработкой биодобавок и биопрепаратов, созданием новых продуктов", - отметил он.

- Сегодня в стране наметилась тенденция перехода на правильное питание, но пока этот процесс идет очень медленно, - отмечает научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян. - Пока никто не хочет внедрять так называемый "светофор", когда экологически чистая продукция обозначается зеленой маркировкой, обычная - желтой, а с химическими добавками - красной. Производители не готовы "красить" свою продукцию в крас-ный цвет. Пока это дело добровольное, но введение обязательной маркировки сейчас обсуждается. Тогда потребитель будет знать, что "зеленые" продукты он может есть без ограничения, а употребление продукции с желтыми и красными маркировками следует сократить.