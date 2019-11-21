Накануне нынешнего строительного сезона АО "Искитимцемент" освоило производство двух новых марок цемента, отличающихся повышенной проч-ностью и надежностью. Предприятие и ранее поставляло продукцию на крупнейшие и знаковые стройки не только в Новосибирской области, но и в соседних регионах. Новые же марки продукции будут востребованы при возведении особо ответственных объектов. Кроме того, новый вид цемента как нельзя лучше подходит для строительства автомобильных дорог, что особенно актуально, ведь, согласно планам федерального правительства, через десять лет пятьдесят процентов всех вводимых дорог должны быть бетонными.

- Обе новые марки цемента производятся согласно ГОСТу, с соответствующими методиками испытаний и проверок качества, - подчеркивает директор АО "Искитимцемент" Владимир Скакун. - Цемент класса 52,5 отличается повышенными прочностными характеристиками и может использоваться при возведении железнодорожных и автомобильных мостов, виадуков и других особо важных объектов. Вторая марка - класс 32,5 В-Ш, с содержанием шлака до 35 процентов. Через 28 суток после заливки такой цемент набирает прочность до требуемых 32,5 мегапаскаля, повышенная же добавка шлака позволяет сделать его более пластичным, устойчивым к агрессивным средам, сульфатным водам, растворам. Он отлично подойдет для закладки фундаментов или, например, строительства дорог.

Как поясняет Владимир Скакун, до сих пор бытует мнение, что при строительстве дорог асфальтовое покрытие как более дешевое практически вытеснило бетонное, несмотря на его значительную прочность и долговечность. В то же время бетонные дороги, построенные еще в советское время, до сих пор почти не требуют ремонта, тогда как асфальт и сегодня обеспечивает российским дорогам печальную славу одной из главных бед страны.

Сегодня технологии строительства бетонных дорог шагнули вперед, гарантированный срок их эксплуатации составляет до пятидесяти лет. А вот асфальтный битум на рынке дорожает. Все это приводит к пониманию - за бетонным покрытием будущее, что подтверждает опыт западных стран, в которых и основные автомагистрали, и проселочные дороги давно строят из цементных материалов.

Согласно стратегии развития индустрии стройматериалов в России до 2030 года, на половине строящихся автодорог должны укладывать цементо-бетонное покрытие. Тем самым федеральное правительство, утвердившее стратегию, демонстрирует понимание того, что за бетонными дорогами будущее. Есть объективные сложности при строительстве таких дорог, но многие уже преодолены: работа проектировщиков не вызывает прежних нареканий, в России действуют поставщики импортного оборудования, у подрядчиков накоплен положительный опыт. Из цементно-бетонных материалов успешно строят дороги и в Новосибирской области. Высокое качество работ говорит о том, что время докажет эффективность этих технологий.

Сейчас мощности "Искитимцемента" загружены примерно наполовину, и завод готов в любой момент увеличить производство цемента, когда спрос вырастет. За десять месяцев этого года было реализовано 7,8 тысячи тонн цемента 32,5 В-Ш и 2,3 тысячи тонн класса 52,5, то есть на рынке уже формируется потребность в таких материалах, пусть до объемов продаж классических марок новинкам пока далеко. Всего же с начала года предприятие выпустило 878 тысяч тонн цемента, а к концу декабря эта цифра должна увеличиться до миллиона.

Надо отметить, что половинная загруженность мощностей на "Искитимцементе" тоже идет на пользу - это самое время для реализации больших инвестиционных проектов. Только на ремонт и техобслуживание оборудования предприятие в этом году уже потратило 275,5 миллиона рублей. Но наиболее заметными стали проекты экологической направленности, которые составляют значительную часть инвестиционной программы завода.

- На технологической линии № 6 в этом году мы ввели в эксплуатацию современный рукавный фильтр Scheuch, который позволил сократить количество пыли, поступающей от холодильника в атмосферу, в 160 раз, - отмечает Владимир Скакун. - Работы по установке и наладке фильтра продолжались почти два года, но результат стоил этих усилий и затраченной суммы в 160 миллионов рублей. Теперь замеры показывают практически нулевой уровень выбросов. В следующем году мы начинаем установку аналогичного аспирационного оборудования на печи № 9.

Подобное перевооружение говорит о высочайшей ответственности одного из бюджетоформирующих предприятий районного центра. К сожалению, в регионах Сибири остается актуальной проблема безответственного отношения к производству цемента. По словам директора по связям с общественностью АО "ХК "Сибцем" Дарьи Мартынкиной, после того как федеральное правительство в 2016 году ввело обязательную сертификацию цемента, доля фальсификата на российском рынке снизилась с восемнадцати до одиннадцати процентов.

- Некачественный, разбавленный всевозможными отходами цемент, который зачастую продают под видом фирменной продукции, может стать причиной обрушения зданий. Кроме того, в течение десятков лет он наносит вред здоровью людей, если в его составе содержатся химически вредные, радиоактивные примеси, - подчеркивает специалист. - Добросовестные производители цемента - "Сибирский цемент", "Искитимцемент" - занимают активную позицию в части противодействия распространению фальсификата. Благодаря общим усилиям на территории Новосибирской области в этом году было выявлено семь точек, в которых осуществлялась реализация цемента, фасованного на сторонних тарировках в пятидесятикилограммовые мешки, не отвечающего требованиям ГОСТа.

Пять из них уже закрыто. В одной из этих точек торговали цементом, на двадцать-тридцать процентов разбавленным золой. Чтобы случайно не купить такую продукцию, специалисты советуют внимательно изучать маркировку на цементной таре и выбирать товар от надежного производителя.