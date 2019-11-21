Сегодня в России насчитывается 1,2 миллиона коров мясных пород. Чтобы насытить внутренний рынок говядиной, не хватает двух миллионов голов.

В Алтайском крае можно эффективно развивать мясное скотоводство. Это один из первых регионов, где научились использовать природные ресурсы для развития отрасли. Край стал успешным экспортером крупного рогатого скота - прежде всего в Казахстан и Центральную Россию, а в следующем году ожидаются переговоры с Узбекистаном, Грузией, Азербайджаном.

Я недавно был по рабочим делам в Казахстане и Узбекистане. Соседи поставили задачи - развивать фермерство и осваивать залежные земли путем развития мясного скотоводства. В ближайшие десять лет туда можно поставить 100-150 тысяч коров - в бюджетах этих стран такие средства есть. Очень важно, что в последние два года покупают не мясо говядины, а живой скот. Алтайский край именно на этом делает хорошие деньги. Живой скот дает большую маржу, чем мясо. При себестоимости шести-восьмимесячного теленка в 28-30 тысяч рублей его можно продать за 50-60 тысяч.

Рост мясного скотоводства в стране остановился. Почему? Создание крупных агрохолдингов исчерпало себя. Сейчас почти семь тысяч скотоводческих предприятий в стране содержат менее ста коров. То есть почти четверть всего поголовья КРС представлено в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах. Наш союз говорит о необходимости развития именно этого сектора. Для примера: в США почти миллион ферм занимается мясным скотоводством, в России - всего около девяти тысяч. В стране есть огромные резервы для развития мелких фермерских хозяйств и предприятий на базе этой отрасли. Она тем и уникальна. И это не только инструмент продовольственной безопасности, но и возможности для развития кооперации, увеличения муниципальных доходов, вовлечения в оборот земель, непригодных для растениеводства или промышленного производства.

Поэтому есть смысл говорить о том, что мясное скотоводство России связано с формированием нового класса животноводов - фермеров. Схемы кооперации, где центром является фермерское хозяйство, позволят стимулировать появление большого числа мелких и небольших предприятий, включенных в интеграцию через современные цифровые системы. В такой кооперации и заключается одна из главных перспектив роста экспорта нашей сельхозпродукции.

Потребность в развитии мясного скотоводства будет расти. Двум крупным торговым корпорациям, входящим в национальный Союз производителей говядины, нужно ежегодно приобретать 120 тысяч бычков, и уже третий год они не могут найти столько скота в России. Мы тщательно проанализировали ситуацию и пришли к выводу: существенная часть поголовья КРС не попадает в поле зрения крупных покупателей, так как разбросана по мелким хозяйствам. В итоге у крупного бизнеса есть огромный спрос и деньги, а мелкие фермеры не могут этим воспользоваться, потому что покупатель и продавец не видят друг друга. Да никто и не поедет за тремя бычками в далекое село. Нужно создавать скотные дворы, которые дадут возможность любому фермеру вовремя продать хоть пять, хоть десять голов и получить за них справедливую цену. Кстати, на Алтае две такие площадки уже есть, и они успешно работают.