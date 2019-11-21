В Омской области подготовлен проект межведомственного плана мероприятий по водоотведению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, вызванных подтоплением и затоплением части территории региона.

В некоторых случаях дешевле переселить людей из зон риска, чем вкладывать деньги в дорогие инженерные объекты и их обслуживание. Фото: Евгений Кармаев

Долгое время в Прииртышье такой задачи не стояло: периоды высокой воды традиционно перемежались засухой, компенсируя друг друга. Хотя предпосылки появились с началом урбанизации.

- Существенное влияние оказывают техногенные факторы. Первым стало строительство железной дороги. Потом добавились активная прокладка автомагистралей, возведение линейных сооружений, плотин на реках, нарушающих естественные пути движения поверх-ностных и подземных водотоков, - пояснил корреспонденту "РГ" заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Сергей Палагута. - В двадцать первом веке ситуацию усугубили устаревшие, постоянно протекающие водопроводы, а также отсутствие или неудовлетворительное состояние ливневой и сточной канализации населенных пунктов. В условиях равнинной Омской области вода накапливается, сбрасывать ее некуда. Жители пытаются решить проблему самостоятельно, однако в результате непродуманных и не-умелых действий начинают тонуть соседние деревни.

От избытка воды страдают не только поселки, но и леса, и поля. В этом году финансовая и техническая готовность омских аграриев к посевной оказались заметно выше прошлогодней, поэтому работы начали в хорошем темпе. Однако зарядившие дожди свели все усилия на нет.

- Поднялись грунтовые воды. В Называевске и Тюкалинске - на полтора метра. В Саргатском районе несколько озер и болот слились, полностью скрыв дороги и поля. В ряде районов пришлось вводить режим ЧС, - констатирует министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа. - Из-за переувлажнения почвы земледельцам не удалось засеять более шестидесяти тысяч гектаров.

Летом вода отступала крайне неохотно. На огромной территории вымокли лесные массивы. В северных районах образовались бескрайные мертвые березовые колки без листвы, с падающими деревьями. Стали шаткими опоры линий электропередачи. Пострадали дороги.

Гнетущее впечатление производит город Называевск, на центральной улице которого теперь растет камыш. В селах ситуация еще более плачевная. Вода поступает в Называевский район из Тюменской области, где еще в восьмидесятые годы прошлого века гидростроители прорыли стокилометровый Мангутский канал. Потом объект забросили. Стоки забились. Два года назад для отвода воды из двух самых проблемных поселков и предотвращения чрезвычайной ситуации часть канала прочистили, увеличив его пропускную способность. На эти цели из средств резервного фонда правительства Омской области выделили 7,5 миллиона рублей. Однако работы носили не капитальный, а временный характер.

По данным Центра геодезических технологий, ежегодно подтопления наносят региону ущерб минимум в один миллиард рублей. Для решения накопившихся проблем нужны инженеры, которых в регионе не хватает. Нет и специализированной организации, занимающейся мелиорацией и водоотведением.

Еще одна сложность - определение собственников гидротехнических сооружений, многие из которых еще с советских времен остаются бесхозными.

Исправить ситуацию поможет разработанный комплексный план, который предусматривает не только строительство и реконструкцию объектов водоотведения и инженерной защиты, но и определение потенциальных источников нарушения баланса водного режима. На реализацию всех мероприятий потребуются миллиарды рублей.

Между тем

В районах Омской области провели инвентаризацию зон, подверженных подтоплению. На самых проблемных участках оборудуют наблюдательные скважины. Но в некоторых случаях, возможно, дешевле переселить людей из зон риска, чем вкладывать деньги в дорогие инженерные объекты и их обслуживание.