Реализуемый в научно-образовательном центре "Кузбасс" проект создания высокотехнологичного производства автономных тяжелых платформ для безлюдной добычи полезных ископаемых выиграл грант федерального конкурса в рамках нацпроекта "Наука".

Система "Умный карьер" - совместная разработка Кузбасского технического госуниверситета и Московского технического госуниверситета имени Баумана. Она призвана повысить безопасность и производительность труда при улучшении условий работы людей и снижении стоимости эксплуатации тяжелой техники.

- Мы планируем объединить программно-аппаратный комплекс и диспетчерский пункт с отслеживанием местоположения и скорости движения самосвалов, системы отображения навигационных параметров и точности позиционирования, а также мониторинга обеспечения безопасной эксплуатации самосвалов, - уточнил руководитель проекта, директор института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта КузГТУ Дмитрий Стенин.

Проект, инициированный крупным российским автодилером, - пример развития кооперации госучреждений высшего образования и науки с реальным сектором экономики. Объем финансирования до 2021 года включительно составит 217 миллионов рублей.

В этом году на федеральный конкурс поступила 171 заявка от 146 производственных компаний, наладивших кооперацию с 79 вузами и тринадцатью научными организациями. Предложенные ими проекты относятся к тринадцати отраслям экономики. И спрос промышленников на отечественные научные разработки увеличивается, как и спектр направлений необходимых бизнесу изысканий.

- Среди 45 победителей, в первую очередь, - проекты, связанные с автомобилестроением, телекоммуникациями, медициной, сельским хозяйством. Важнейшими результатами их реализации станет не только дополнительная прибыль компаний и государства, но и создание принципиально новых технологий, напрямую влияющих на качество жизни людей, - отметил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Кстати

В Кузбассе крупная угольная компания испытывает новую технологию в сфере промышленной безопасности. Гидрографический борт для проведения мониторинга и контроля состояния технологических водоемов - специальная лодка с эхолотом и расположенным на борту GPS-приемником геодезического класса - позволяет маркшейдерам с сантиметровой точностью изменять рельеф дна гидроотвала. При этом лодкой оператор управляет на расстоянии. В процессе оцифровки поверхности дна данные в реальном времени передаются на экран оператора, а потом - за счет постоянной связи через промышленный Wi-Fi - на стационарный компьютер. "Технология достаточно новая, в России пока не используется, - отметила главный специалист службы главного маркшейдера угольной компании Наталья Перепилищенко. - Уже в процессе испытаний мы отметили одно из главных ее преимуществ - безопас-ное проведение работ: маркшейдер управляет процессом, находясь на берегу, а не делает замеры с борта резиновой лодки, как сейчас".