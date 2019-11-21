Новости

На Камчатке обнаружили всплеск численности диких северных оленей 06:34
Спасатели в Китае извлекли заблокированных в шахте горняков 06:31
Демократы запретили вызывать сына Байдена на слушания по импичменту 06:19
Военная полиция РФ обосновалась на бывшей американской базе в Сирии 05:50
США сообщили о начале поставок СПГ на Украину 05:45
Более 30 человек пострадали в результате лесных пожаров на юге Австралии 05:32
Камчаткий вулкан Ключевской выбросил шестикилометровый столб пепла 05:18
Абэ стал рекордсменом по длительности пребывания на посту премьера Японии 05:02
США пригрозили задержать запуск "Северного потока-2" 04:59
В школах Якутии по утрам будут исполнять гимн России 04:53
На жительницу Хабаровского края завели дело из-за порнографии 04:51
Очередная колонна МЧС РФ с гумпомощью для детей отправилась в Донбасс 04:42
Троих иностранцев выдворят из Канады за уличные нападения 04:40
Более ста нелегальных мигрантов из Сирии на лодке добрались до Кипра 04:35
РФ в ООН: Признание США еврейских поселений ухудшит обстановку в регионе 04:16
Додик назвал РФ единственным стражем международного права на Балканах 04:12
На Камчатке атомная подлодка "Кузбасс" провела торпедную атаку 04:07
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров 04:02
Преподаватели британских вузов предупредили о масштабной забастовке 03:55
Моралес вернется в Боливию при гарантии безопасности 03:39
Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР 03:34
Google ужесточит правила размещения политической рекламы 03:31
Трамп заявил о возможности освобождения Apple от пошлин на товары КНР 02:59
В Ливии армия Хафтара сбила итальянский беспилотник 02:52
Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти 02:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
21.11.2019 06:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Работа с умом

В угледобывающую отрасль внедряют новые технологии
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 263(8021)
Реализуемый в научно-образовательном центре "Кузбасс" проект создания высокотехнологичного производства автономных тяжелых платформ для безлюдной добычи полезных ископаемых выиграл грант федерального конкурса в рамках нацпроекта "Наука".
Фото: Из архива Распадской угольной компании
В Кузбассе внедряют интеллектуальную систему охраны труда

Система "Умный карьер" - совместная разработка Кузбасского технического госуниверситета и Московского технического госуниверситета имени Баумана. Она призвана повысить безопасность и производительность труда при улучшении условий работы людей и снижении стоимости эксплуатации тяжелой техники.

- Мы планируем объединить программно-аппаратный комплекс и диспетчерский пункт с отслеживанием местоположения и скорости движения самосвалов, системы отображения навигационных параметров и точности позиционирования, а также мониторинга обеспечения безопасной эксплуатации самосвалов, - уточнил руководитель проекта, директор института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта КузГТУ Дмитрий Стенин.

Проект, инициированный крупным российским автодилером, - пример развития кооперации госучреждений высшего образования и науки с реальным сектором экономики. Объем финансирования до 2021 года включительно составит 217 миллионов рублей.

В этом году на федеральный конкурс поступила 171 заявка от 146 производственных компаний, наладивших кооперацию с 79 вузами и тринадцатью научными организациями. Предложенные ими проекты относятся к тринадцати отраслям экономики. И спрос промышленников на отечественные научные разработки увеличивается, как и спектр направлений необходимых бизнесу изысканий.

- Среди 45 победителей, в первую очередь, - проекты, связанные с автомобилестроением, телекоммуникациями, медициной, сельским хозяйством. Важнейшими результатами их реализации станет не только дополнительная прибыль компаний и государства, но и создание принципиально новых технологий, напрямую влияющих на качество жизни людей, - отметил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Кстати

В Кузбассе крупная угольная компания испытывает новую технологию в сфере промышленной безопасности. Гидрографический борт для проведения мониторинга и контроля состояния технологических водоемов - специальная лодка с эхолотом и расположенным на борту GPS-приемником геодезического класса - позволяет маркшейдерам с сантиметровой точностью изменять рельеф дна гидроотвала. При этом лодкой оператор управляет на расстоянии. В процессе оцифровки поверхности дна данные в реальном времени передаются на экран оператора, а потом - за счет постоянной связи через промышленный Wi-Fi - на стационарный компьютер. "Технология достаточно новая, в России пока не используется, - отметила главный специалист службы главного маркшейдера угольной компании Наталья Перепилищенко. - Уже в процессе испытаний мы отметили одно из главных ее преимуществ - безопас-ное проведение работ: маркшейдер управляет процессом, находясь на берегу, а не делает замеры с борта резиновой лодки, как сейчас".

Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти
США пригрозили задержать запуск "Северного потока-2"
Павел Дуров призвал избавиться от WhatsApp
Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР
Путин развеял миф о российской угрозе