Улан-Удэнский авиационный завод стал дипломантом Всероссийской премии "Экспортер года"

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" (Госкорпорация Ростех) стал дипломантом второго этапа Всероссийской премии "Экспортер года". Предприятие заняло третье место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес".

Вручение дипломов состоялось на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России". Мероприятие проходило в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

- В составе холдинга "Вертолеты России" предприятие выходит на все новые экспортные рынки, - отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых. - С 2021 года существующая на Улан-Удэнском авиационном заводе линейка пополнится новыми продуктами, что позволит к 2030 году увеличить существующий модельный ряд на три новые машины. Мы планируем активно расширять производство гражданской продукции, пополнять линейку предприятия новыми продуктами в ключевых и совершено новых для нас сегментах.

Ранее Улан-Удэнский авиационный завод получил награду на Восточном экономическом форуме за победу в рамках первого - окружного этапа "Экспортера года". Предприятие лидировало в Дальневосточном Федеральном округе (ДФО) в двух номинациях: "Промышленность" и "Новая география" (расширение географии бизнеса). Экспертный совет оценивал уровень экспортной активности, качество экспортных результатов (появление новых экспортных продуктов, расширение экспортной номенклатуры), участие предприятия в международных проектах и многое другое.

На Федеральном этапе конкурса действовала единая унифицированная система проведения конкурса на окружном и федеральном уровнях. Итоги второго этапа конкурса подвела федеральная конкурсная комиссия. На основании протокола ее заседания Министерство промышленности и торговли РФ внесло в Правительство Российской Федерации представление о награждении лауреатов и дипломантов конкурса.

На экспортном форуме "Сделано в России" после церемонии награждения лучшие российские экспортеры обменялись опытом выхода на зарубежные рынки, обсудили меры повышения узнаваемости российских брендов для продвижения российских товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.

Традиционными партнерами предприятия являются страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Вертолеты производства У-УАЗ летают более чем в 40 странах мира, в том числе в странах блока НАТО.

Большой интерес у зарубежных покупателей вызывает новинка - многофункциональный вертолет Ми-171А2. По результатам проведенного демонстрационного тура в странах Юго-Восточной Азии ведется ряд переговоров о поставках машины, где обсуждаются детальные функциональные особенности вертолета и возможные сроки и условия поставки. Первый экспортный Ми-171А2 передан в Казахстан, изготовлен вертолет для Индии.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой холдинга "Вертолеты России"