Алтайский край включился в реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", уже обладая успешным опытом взаимодействия c бизнес-сообществом и развитой инфраструктурой поддержки МСП. Нацпроект позволил объединить все созданные в регионе механизмы помощи предпринимателям на одной площадке и организовать для них единую точку входа. Такой площадкой стал центр "Мой бизнес", который за десять месяцев реализации проекта уже оказал предпринимателям края свыше восьми тысяч услуг.

- Основная задача нацпроекта - создать удобный сервис поддержки малого и среднего бизнеса, - подчеркивает начальник управления Алтайского края по предпринимательству и рыночной инфраструктуре Александр Евстигнеев. - При этом особое внимание уделяется качеству услуг и формированию единых стандартов оказания помощи предпринимателям в центре "Мой бизнес", который организован на площадке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Он приступил к работе еще в 2017 году, одним из первых в стране. Мы уже тогда пытались объединить все институты поддержки в одном месте. Со стартом национального проекта центры "Мой бизнес" создаются во всех регионах страны. Это значительно повышает эффективность государственной поддержки, но главное, предпринимателям удобно, когда в одном окне можно получить все виды услуг - от консультации до финансовой помощи.

Все в одном окне

Сегодня предпринимателям не нужно ходить по разным инстанциям в поисках той или иной поддержки. Достаточно обратиться в центр "Мой бизнес", и специалисты не только помогут оформить, например, микрозаем, но и расскажут о других видах помощи, которые могут понадобиться. При этом сельским предпринимателям необязательно ехать в Барнаул. В Алтайском крае сохранили сеть информационно-консультационных центров в городах и районах, которые стали той единой точкой входа для бизнеса в каждом муниципалитете. Да и в центры идти необязательно - можно воспользоваться онлайн-версией "Мой бизнес". Теги "#мойбизнес, #мойбизнес22, #мойалатайскийбизнес", информационные порталы "мойбизнес.рф", "мойбизнес22.рф" уже хорошо известны предпринимателям. А в скором времени появятся и приложения для смартфонов (Android, iOS).

- Если раньше инфраструктура поддержки работала разрозненно, то сегодня любую помощь можно получить в одном окне - на площадке центра "Мой бизнес", - подчеркивает руководитель регионального центра Антон Слободчиков. - Например, предприниматель пришел узнать о льготном кредите, а ему предложили также пройти бесплатное обучение или поучаствовать в бизнес-миссии, чтобы поставлять свою продукцию на экспорт. Мы стараемся комплексно сопровождать малый бизнес. Наша задача - донести до максимального числа действующих и потенциальных предпринимателей информацию обо всех видах государственной поддержки. Рассказать им, какие инструменты сегодня есть для развития их проектов, как ими воспользоваться. Ведь многие об этом просто не знают.

Об эффективности такого комплексного подхода говорит статистика. Если в 2018 году на площадке "Мой бизнес" предприниматели получили более четырех тысяч различных услуг, то за десять месяцев 2019 года - уже около восьми тысяч. А с учетом услуг, которые оказали информационно-консультационные центры в городах и районах края, их чис-ло достигло 27 тысяч. Благодаря реализации нацпроекта меры поддержки становятся более доступными и востребованными. Это подтвердил и предпринимательский форум "Мой бизнес", который прошел в Барнауле 8 октября по инициативе Министерства экономического развития Российской Федерации и правительства Алтайского края. Он собрал на своей площадке более 1,5 тысячи участников, которые пришли послушать известных федеральных бизнес-экспертов, познакомиться с успешным опытом алтайских предпринимателей.

- С реализацией национального проекта мы все чаще видим, что предприниматели используют господдержку не только для покупки нового оборудования, они начинают сис-темно заниматься перестройкой организационных процессов внутри компании, - комментирует ситуацию генеральный директор консалтинговой группы "Преимущество" Николай Голещихин. - Есть надежда, что этот проект не просто позволит закрыть какие-то текущие проблемы малого бизнеса, он станет системным инструментом его развития.

Показателен пример алтайской компании "Комбриг", специализирующейся на производстве товаров для детей. Благодаря комплексной поддержке ей удалось укрепить свои позиции на экспортном рынке. По словам руководителя компании Виталия Попова, еще полтора года назад он и не предполагал, что такая колоссальная помощь возможна. "Сегодня мы плотно сотрудничаем с Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства, с экспортным центром. При их поддержке участвуем в международных выставках и ярмарках. Фонд нам помог оформить сертификат соответствия, чтобы продвигать нашу продукцию на российском рынке и рынке ЕЭС", - поделился опытом предприниматель.

Ресурсы для своего дела

Нацпроект предусматривает также существенное увеличение финансирования, направленного на поддержку малого бизнеса. В ближайшие пять лет в Алтайском крае на эти цели будет направлено около 1,7 миллиарда рублей.

Средства пойдут как на финансовую помощь в виде льготного кредитования и поручительств, так и на широкий спектр нефинансовой поддержки - информационные, консультационные и маркетинговые услуги, образовательные программы, организацию бизнес-миссий, помощь участникам выставочных мероприятий.

Финансовая поддержка постоянно востребована предпринимателями края. Так, по "Программе 1764" минэкономразвития России, предлагающей льготные кредиты, с февраля 2019 года они привлекли более 3,6 миллиарда рублей заемных средств на развитие своих проектов. В том числе свыше двух миллиардов рублей предприниматели направили на реализацию инвестиционных проектов, что подтверждает позитивную динамику развития предпринимательского сектора.

Один из самых востребованных региональных инструментов финансовой поддержки - услуги Алтайского фонда микрозаймов (АФМ). Благодаря реализации нацпроекта в этом году условия кредитования в АФМ стали еще более выгодными. Максимальная сумма увеличилась до пяти миллионов рублей, а минимальная ставка, по которой предприниматели в моногородах могут получить льготный заем, снизилась до 3,25 процента годовых. По стандартным программам ставки тоже невысоки - всего 5 и 6,5 процента годовых.

- В этом году мы уже поддержали льготными кредитами 238 проектов на общую сумму 411 миллионов рублей, - сообщил исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов Владислав Уваров. - Капитализация фонда составляет 568,8 миллиона рублей, и в ближайшее время в рамках реализации национального проекта она будет увеличена дополнительно на сто миллионов рублей. А значит, заемные средства по льготным ставкам станут еще доступнее предпринимателям.

Для главы КФХ из Михайловского района Владимира Киргинцева Алтайский фонд микрозаймов давно стал надежным партнером в его нелегком крестьянском деле.

- Я уже пять лет кредитуюсь в фонде, каждый год перед посевной беру по миллиону рублей на закупку дизтоплива, - поясняет фермер. - Работать с фондом одно удовольствие. Он государственный, надежный. Процентные ставки низкие - всего пять процентов годовых для сельхозпроизводителей. Документы можно отправить по электронной почте. И немаловажно, что рассчитываться можно, как удобно для твоего предприятия. Поэтому я основные платежи делаю зимой, когда продаю сельхозпродукцию, а до этого времени плачу только проценты.

Но чтобы получить кредит, нужно соблюсти ряд условий, в том числе иметь достаточную залоговую базу. Вот тут у многих предпринимателей и возникают проблемы - нужны заемные средства, а залога не хватает. В этом случае они могут рассчитывать на помощь Центра предоставления гарантий, который, как и другие институты поддержки, теперь работает на площадке "Мой бизнес". За десять месяцев 2019-го он предоставил алтайским предпринимателям поручительства по кредитным договорам на сумму 399,9 миллиона рублей, что на 37,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Гарантии фонда позволили представителям МСП привлечь в этом году свыше 825 миллионов рублей заемных средств на развитие своего бизнеса.

- Очень важно, что государственные гарантии способствуют удешевлению стоимости кредитов. По сравнению с тем же периодом прошлого года, средняя ставка банков-партнеров фонда снизилась с 10,8 до 8,8 процента годовых, - отметила Наталья Магель, руководитель регионального центра предоставления гарантий.

Сохранили в Алтайском крае и прямую финансовую поддержку предпринимательских проектов в приоритетных сферах экономики. Сельхозкооперативы, ремесленники и предприниматели, развивающие стройбизнес и мобильную торговлю в селе, индустрию детских товаров и ряд других направлений, могут привлечь гранты до двух миллионов рублей на реализацию своих идей. С 28 октября по 22 ноября как раз проходит конкурсный отбор таких приоритетных проектов.

В рамках реализации национального проекта в Алтайском крае предполагается создание новых объектов инфраструктуры поддержки в виде технопарков. Это даст стимул развития малым производственным предприятиям.

На обратной связи с бизнесом

Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" также откроет ряд новых возможностей для действующих и будущих предпринимателей благодаря их участию в образовательных программах, тренингах, семинарах, форумах.

За время реализации проекта их участниками станут свыше сорока тысяч предпринимателей и граждан, желающих открыть свое дело. Такое обучение позволит им повысить профессиональные компетенции, получить новые инструменты и мотивацию к развитию своего бизнеса. Эксперты уверены, что это будет способствовать качественному развитию алтайского предпринимательства.

В регионе уже не первый год реализуют уникальные проекты - например, губернаторскую программу подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства. Благодаря ей ежегодно 150 руководителей и специалистов имеют возможность пройти профессиональную подготовку в области правового и финансового обеспечения предпринимательской деятельности, получить самую актуальную информацию по экономическим вопросам.

В этом году в крае началась реализация проекта "Автопоезд "Мой бизнес". Специалисты центра "Мой бизнес" выезжают в районы и города края и встречаются с предпринимателями. Они рассказывают о мерах поддержки, об успешных кейсах алтайских предпринимателей, дают консультации по разным вопросам. Автопоезд объехал уже более тридцати городов и районов края, популяризируя меры государственной поддержки, помогая предпринимателям решать сложные вопросы - например, с кадастровой оценкой недвижимости", - подчеркивает Евгений Госьков, руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", которая инициировала этот проект.

"Опора России" выступает ответственным исполнителем и всего федерального проекта "Популяризация предпринимательства", что говорит об участии бизнеса в реализации нацпроекта и эффективном взаимодействии деловых объединений с государственными органами власти в сфере развития предпринимательства.

- При нашем сопровождении в Алтайском крае сегодня действуют хорошо зарекомендовавшие себя образовательные программы и тренинги, - пояснил Евгений Госьков. - Например, в этом году в третий раз и очень успешно мы провели конкурс "Мама-предприниматель". Совместно с центром "Мой бизнес" работаем в городах и районах края, общаемся с предпринимателями во время посещения автопоезда "Мой бизнес". Этот проект позволяет в том числе получить обратную связь в части эффективности мер государственной поддержки предпринимательства. В дальнейшем самые конструктивные предложения бизнеса мы транслируем на краевые общественные площадки, а также на федеральный уровень через объединение "Опора России".

Работа на результат

Каких результатов ждут от реализации национального проекта? Что даст этот проект экономике Алтайского края? Одним из показателей эффективности таких масштабных мер поддержки должно стать существенное увеличение занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. В Алтайском крае их число запланировано увеличить за пять лет более чем на 60 тысяч - до 331 тысячи человек. Для экономики региона такой рост имеет важное значение. Ведь это не только дополнительные рабочие места, но и новые инвестиционные проекты, повышение благосостояния населения. "Задача очень амбициозная, но она вполне достижима", - подчеркивают в правительстве Алтайского края.

- Наша задача - не просто привлечь людей в предпринимательство, но и создать такие условия, чтобы малый бизнес стабильно развивался, - пояс-няет начальник управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуре Александр Евстигнеев. - И стандартной господдержки здесь мало, нужен комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для развития МСП. Это и удобные налоговые режимы, и поддержка инвестиционной деятельности, и льготное кредитование, и доступ к государственным заказам. Алтайский край, кстати, всегда отличался высокой доступностью рынка государственных и муниципальных закупок для субъектов малого и среднего бизнеса. Задачи национального проекта по увеличению занятости, созданию новых предприятий, улучшению условий ведения бизнеса, конечно, амбициозные, но вполне выполнимые, если мы задействуем все имеющиеся сегодня на федеральном и региональном уровне ресурсы и инструменты поддержки предпринимательства.

Прямая речь

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Малое и среднее предпринимательство в разных регионах страны занимает разную долю рынка, но для Алтайского края это направление особенно важное. Это один из фундаментов сегодняшнего устройства нашей региональной экономической системы. По состоянию на начало 2019 года более 270 тысяч жителей края работали на предприятиях малого и среднего бизнеса. А к 2024-му свыше 330 тысяч человек должны быть вовлечены в такую деятельность. Мы эту задачу принимаем и ставим ее перед органами власти края и местного самоуправления, которые должны сообща работать с представителями бизнеса. Я уверен, что таких показателей мы в состоянии достичь, используя все имеющиеся у нас ресурсы и инструменты.

Справка

По данным управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на начало 2019 года на сферу малого и среднего бизнеса в регионе приходилось 26,7 процентов всех занятых в экономике, 45 процентов общего оборота предприятий, 21,8 процента налоговых поступлений в консолидированный бюджет края.