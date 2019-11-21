АО "Ангарскцемент" подводит итоги строительного сезона - 2019. Значимым событием в производственной деятельности комбината стало завершение трех крупных инвестиционных проектов экологической направленности.

На надсилосной галерее складов цемента установлены 25 новых рукавных фильтров, которые снизят попадание цементной пыли в воздух - до 10 миллиграммов на кубометр. Производитель оборудования - отечественный: ООО "НПП "Сфера". Его же фильтры установлены и на системе аспирации двух цементных мельниц. Первые же замеры показали: в кубометре воздуха, попадающего в атмосферу, содержится всего один миллиграмм пыли. Это рекордный минимум.

Чтобы фильтры работали эффективно, подающийся в них воздух должен быть соответственно подготовлен. Для этого приобретена компрессорная станция бельгийского производителя. Импортное оборудование установлено и на вращающейся печи N 1 - в сентябре запущен в эксплуатацию швейцарский электрофильтр ELEX, который улавливает 99,98 процента загрязняющих веществ. В следующем году аналогичный агрегат планируется установить на печи N 2. В общей сложности стоимость проектов составила 381 миллион рублей. Как подчеркивает генеральный директор АО "Ангарскцемент" Дмитрий Киреев, эти инвестиции не предполагают коммерческой отдачи, зато существенно снизят воздействие на окружающую среду.

Немало средств предприятие вкладывает и в поддержание качества продукции. В 2020 году на цементные мельницы N 1 и 2 установят сепаратор. По оценке специалистов, новое оборудование обеспечит стабильность характеристик ангарского цемента, повысит его конкурентность.

Качество выпускаемой продукции контролируется лабораторией, уровню развития которой предприятие традиционно уделяет особое внимание. Общая сумма инвестиций для этого подразделения в 2019 году составила шесть миллионов рублей. Для переоснащения лаборатории "Карьера Перевал" в Слюдянке выделено 383 тысячи рублей. Покупает предприятие и новую технику: краны, бульдозеры, карьерные самосвалы, цементовозы. По словам гендиректора, собственная автодоставка позволяет более гибко реагировать на запросы покупателей.

Для улучшения сервиса еще в 2017 году на предприятии освоен новый вид упаковки - цемент на паллетах. Потребители новинку оценили, спрос на нее растет.

С 2018 года рынок Сибири показывает положительную динамику. В регионах отгрузок АО "Ангарскцемент" наибольший рост спроса - на 6,4 процента - наблюдается в Республике Бурятия, где достраивается аэропорт "Байкал". В Забайкальском крае общее потребление цемента увеличилось на 0,1 процента.

В Иркутской области спрос упал на 0,6 процента. Это объясняется летними паводками. Но в будущее "Ангарскцемент" смотрит с оптимизмом. В регионе продолжается реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, возводятся школы и спортивные объекты. С января 2019-го, например, ангарский цемент покупают для строительства Ледового дворца в Иркутске. С апреля комбинат приступил к поставкам продукции для строительства цехов Братского и Усть-Илимского ЦБК группы "Илим".

- Мы успешно отработали строительный сезон, сохранив главные конкурентные преимущества - высокое качество выпускаемых стройматериалов, достойный уровень сервиса, индивидуальный подход к каждому клиенту. В этом году планируем выпустить, как и в прошлом, 614 тысяч тонн продукции - вдвое меньше фактической мощности комбината, составляющей 1,3 миллиона тонн цемента в год. В 2020-м рассчитываем изготовить на 11% больше - 684 тысячи тонн, - подчеркнул Дмитрий Киреев.

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