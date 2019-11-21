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Важное сообщение

В следующем году количество субсидируемых авиамаршрутов в России увеличится с 243 до 262
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 263(8021)
Приказом Росавиации утвержден перечень субсидируемых в 2020 году маршрутов. В программе участвует 21 авиакомпания. Ожидается, что льготными тарифами смогут воспользоваться около 2,5 миллиона пассажиров.
Фото: Илья Изотов/ РГ
Назван самый популярный в России авиамаршрут

В Сибирском федеральном округе наибольшее число субсидированных маршрутов - с аэропортами отправления в Новосибирске и Красноярске (по 19). Из Иркутска будут выполняться рейсы по десяти маршрутам, из Омска - шести, Томска - трем, Кызыла - двум, по одному - из Абакана, Братска, Новокузнецка и Усть-Кута. Сюда надо добавить обратные маршруты, когда аэропорты отправления расположены в других городах. Например, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о пяти новых авиарейсах, которые откроют в регионе в 2020 году, - в Казань, Новосибирск и Кызыл из Кемерова, в Екатеринбург и Омск - из Новокузнецка.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в следующем году количество межрегиональных маршрутов из аэропорта Толмачево планируется увеличить на пятнадцать.

- После завершения большой комплексной программы реконструкции аэропорта Новосибирск будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть аэропорт, - добавил Андрей Травников, выступая на стратегической сессии минтранса РФ.

Напомним, что двухэтапную реконструкцию аэровокзального комплекса новосибирского аэропорта предполагается завершить через пять лет. Реализация основного этапа приурочена к проведению в Новосибирске Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Инвесторами выступили акционеры, общие вложения составят около 19,7 миллиарда рублей. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до десяти миллионов человек.

Томская область в будущем году не только сохранит сформированную маршрутную сеть субсидируемых маршрутов, но и добавит к ней два новых направления (с учетом рейсов, выполняемых в Томск из других городов и обратно). Полеты в Новокузнецк и обратно будут субсидироваться полностью из средств федерального бюджета, в Кызыл - в пропорции пятьдесят на пятьдесят из федеральной и региональной казны.

- Нам удалось добиться максимальной поддержки. Из одиннадцати маршрутов из Томска и в Томск два - в Абакан и Барнаул - будут софинансировать областные власти, а остальные полностью субсидирует федеральный центр, - сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Министр транспорта Республики Тыва Олег Бады на аппаратном совещании сообщил о двукратном увеличении пассажиропотока на межрегиональных авиарейсах. Это связано с завершением реконструкции аэропорта Кызыла. "Мы обсуждаем организацию новых маршрутов с коллегами из Томской, Кемеровской областей и Республики Хакасия. При этом предполагаем софинансирование из средств федерального и региональных бюджетов. Три направления - в Новосибирск, Красноярск, Иркутск - субсидируются", - отметил министр.

В Туве начали восстановливать авиамаршрутную сеть советской поры

При условии бюджетного софинансирования свою готовность открыть новые рейсы подтвердили авиакомпании Nordstar и "КрасАвиа".

По сообщению Росавиации, в 2020 год на субсидирование авиамаршрутов из средств федерального бюджета будет выделено 8,34 миллиарда рублей, что на 500 миллионов больше, чем в 2019-м. Это позволит увеличить число субсидируемых авиамаршрутов с 243 до 262.

Прямая речь

Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта:

- В рамках нацпроекта "Комплекс-ный план развития магистральной инфраструктуры" расширяется сеть региональных маршрутов и создаются условия для прямых полетов без пересадок в Москве. Стоит задача - к 2024 году реконструировать 68 объектов в 66 аэропортах. Модернизация аэропортовой инфраструктуры возможна только при объединении ресурсов федеральных органов исполнительной власти, региональных властей и бизнеса. Реализация проектов в удаленных регионах страны осложняется логистикой и коротким, из-за климатических условий, строительным сезоном.

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