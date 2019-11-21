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21.11.2019 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге мужчина получил ножевое ранение на станции метро

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)

Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на станции метро "Площадь Восстания", в результате которого один мужчина задержан, а второй госпитализирован с ножевым ранением. Как уточнили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел накануне около девяти часов вечера.

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- Во время внезапно возникшей ссоры житель Ставропольского края 1963 года рождения ножом нанес удар в живот жителю Новгородской области 1979 года рождения, - рассказали в Главке. - Потерпевший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ, владелец ножа взят под стражу. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы, так как деяние "совершено общеопасным способом".

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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