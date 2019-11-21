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21.11.2019 11:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержан экс-руководитель "Водоканала"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургская полиция задержала двух человек, которые могут быть причастны к крупной афере в петербургском "Водоканале". Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расследование этого дела ведется по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

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- В качестве подозреваемых задержан экс-руководитель ГУП "Водоканал Санкт-Петербург", - уточнили в руководстве петербургской полиции, - руководитель одной из коммерческих организаций отпущена под подписку о невыезде.

Напомним, по мнению следователей петербургского глава, цена электроэнергии для ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" в течение многих лет необоснованно завышалась, в результате чего предприятию причинен ущерб в размере более 1,5 миллиарда рублей.

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