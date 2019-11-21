В Петербурге задержан экс-руководитель "Водоканала"

Петербургская полиция задержала двух человек, которые могут быть причастны к крупной афере в петербургском "Водоканале". Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расследование этого дела ведется по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

- В качестве подозреваемых задержан экс-руководитель ГУП "Водоканал Санкт-Петербург", - уточнили в руководстве петербургской полиции, - руководитель одной из коммерческих организаций отпущена под подписку о невыезде.

Напомним, по мнению следователей петербургского глава, цена электроэнергии для ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" в течение многих лет необоснованно завышалась, в результате чего предприятию причинен ущерб в размере более 1,5 миллиарда рублей.