Десять лет строгого режима получил уралец, забивший до смерти мать

В Алапаевске вынесли приговор молодому мужчине, который много лет систематически избивал собственную мать. В начале сентября от очередных побоев женщина скончалась. Дмитрия признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей. Мужчину приговорили к десяти годам колонии строгого режима, сообщили "РГ" в Алапаевском городском суде.

Историю Дмитрия Кротова мы рассказывали в октябре. Агрессивную модель поведения он видел с рождения: его отец регулярно избивал мать, женщине с сыном приходилось прятаться от буйного супруга у соседей. Весь семейный досуг - с руганью и пьянками - проходил на глазах мальчика. Он рос и постепенно сам превращался в тирана. Когда отца парализовало, главным "кухонным боксером" в семье стал он.

- Он натурально издевался над отцом! - рассказывала "РГ" Ирина, соседка через стенку. - Прыгал у него на парализованных ногах.

Заодно молодой человек терроризировал соседей бесконечными застольями, криками, громкой музыкой, угрожал даже взорвать квартиру - к счастью, соседям удалось добиться того, чтобы в квартире Кротовых отключили газ.

Потом отец умер, соседи надеялись, что Дмитрий одумается. Не случилось. Пьянки продолжились, "грушей для битья" стала мать. В полицию женщина обратилась лишь однажды: этим летом написала заявление на сына, но потом забрала, заявив, что всего лишь хотела как-то наказать отпрыска. Соседи вспоминают: сначала женщина жалела сына, а потом попросту боялась: "Я напишу, его заберут, а потом отпустят, точно убьет".

Как установило следствие, 13 августа нетрезвый Дмитрий несколько раз ударил руками по голове своей матери, она упала на пол, он начал ее запинывать - "нанес не менее девяти ударов обутыми в обувь ногами в область туловища, верхних и нижних конечностей, чем причинил различные телесные повреждения, от которых женщина 1 сентября скончалась", сообщили в Свердловской областной прокуратуре.

Даже после смерти матери Дмитрий не изменил своему разгульному образу жизни: продолжал буянить, выпивать, накидываться на соседей. Не остановило его и то, что он стал фигурантом уголовного дела. 20 ноября, за несколько часов до суда, мужчина избивал свою сожительницу.

- Она кричала, а вечером как ни в чем ни бывало бегала и готовила ему сумку с собой в суд, - рассказала "РГ" Марина Татаринова, старшая по подъезду, где живет Дмитрий.

Приговор суда в законную силу еще не вступил, и у адвокатов есть время на обжалование. Тем не менее соседи уверены, что им можно расслабиться - хотя бы на ближайшее десятилетие.