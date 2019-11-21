Генпрокурор лично изучит проблемы бизнеса

Генпрокурор России Юрий Чайка будет регулярно проводить личные приемы предпринимателей в регионах. Подобные встречи станут дополнением к прямой линии для бизнесменов, на которую за три года поступило почти 3,5 тысяч обращений и жалоб, сообщает издание "Коммерсант".

Первый выездной прием предпринимателей Чайка проведет в Екатеринбурге 22 ноября. Как полагают организаторы, на встрече ожидается много вопросов о плановых и внеплановых проверках бизнеса.

Ранее такой формат общения с бизнесом был опробован генпрокурором на Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке в сентябре этого года. При организации той встречи не было никаких ограничений, потому вопросы, жалобы и обращения к главе ведомства касались проблем разного масштаба и значения.